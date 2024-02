¡OFICIAL! Kylian Mbappé le comunicó al presidente del PSG que se marcha del club

230285

El futbolista Kylian Mbappé le ha comunicado al presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, que dejará el club como agente libre en junio de este año.

Según informa Fabrizio Romano, los términos de salida aún no se han acordado en su totalidad, pero está confirmado que se marchará en verano.

El francés aún tiene compromisos por cumplir con el conjunto parisino. Por otro lado, el principal candidato para llevarse al campeón del mundo es el Real Madrid.

Esta información sale a la luz un día después de la victoria del PSG 2-0 sobre la Real Sociedad en la ida de los octavos de final de la Uefa Champions League.

