Ederson Moraes se perderá la Copa América por lesión

El arquero brasileño de Manchester City, Ederson Moraes, se perderá la Copa América 2024 que se disputará en Estados Unidos.

Esto debido a una lesión que sufrió en la victoria de Manchester City 2-0 sobre Tottenham, triunfo que acercó al equipo Cityzen al título de la Premier League.

El City informó el jueves que Ederson se sometió a exploraciones en el área afectada que revelaron una “pequeña fractura” debido al golpe que sufrió en su ojo en un choque con el zaguero argentino Cristian “Cuti” Romero

Dorival Júnior, entrenador de la selección brasileña, reveló la lista de los jugadores que conformarán el plantel para la Copa América. Dicho esto, Rafael (arquero de Sao Paulo) será el reemplazante de Ederson.

