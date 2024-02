229900

Ricardo Montaner dejó a los internautas sorprendidos con una imagen sobre cómo lucía años atrás.

Era 1978 y Héctor Reglero, ahora conocido como Ricardo Montaner, iba iniciando su carrera musical con muchas expectativas y un camino brillante que le deparaba el futuro. No obstante de esto, Ricardo no era la excepción de los muchachos de su época y llevaba un atuendo clásico del momento, con la moda setentera.

Cabello largo escalonado, lentes de sol exuberantes, bigote largo y un look muy al estilo del rock setentero, es el estilo que se puede apreciar en la imagen donde el cantante, en su plena juventud, apenas iniciaba su carrera musical.

Se ve al intérprete de “Tan Enamorados” en un plano cerrado. La imagen luce en blanco y negro, mientras él daba una entrevista en un momento donde aún no se hablaba de él como artista destacado.

A pesar de que el cantante destacó en Maracaibo con su primer disco y tema musical “Amar es mi razón”, este no es recordado por este tema y mucho menos con este look, ya que no fue sino hasta el año 1998 que pegó su primer hit y se convirtió en un cantante internacional.

Por esta razón, los usuarios de las redes sociales conmocionados al ver al artista, se negaron a creer que se trataba del cantante, ya que, pese a que los años no han pasado en vano, la apariencia del cantante era imposible de reconocer, tomando en cuenta la imagen que conocimos a lo largo de su trayectoria.

pasante 1-Maylet Fraino