30 Círculos desde Lía Bermúdez por Alexis Blanco

Con presencia de una destacada representación de la sociedad civil y cultural quedó inaugurada, la noche del pasado miércoles 15 de noviembre, la parte primera de una exposición antológica que exhibe las raíces históricas del centro de arte que Lía Bermúdez desarrolló como una obra de creación total, donde la ciudadanía pudiese ejercer con plena libertad su derecho el disfrute de la belleza y la inteligencia desde la contemplación de las obras generadas por artistas de todas las disciplinas.

Un monumental compendio de fotografías, documentos, obras y registros de un pasado laborioso que apunta a un futuro memorioso desde el presente laborioso.

Afuera, en un aforo de cara al lago, como a la propia maestra Lía le habría gustado realizar, tuvo lugar una sencilla ceremonia con los experimentados bailarines de la Feda, con Gilberto Rincón y Deinys Luque como líderes.

Después tomó la palabra Fabiana Adriani de Pardi para resaltar la importancia y trascendencia de la conmemoración y, después, la presidenta del Consejo Legislativo, Iraida Villasmil, extendió el saludo institucional y el agradecimiento ilimitado a la obra de Lía junto con Régulo Pachano, con quien constituyó un histórico tándem de gerencia cultural que llevó al Camlb a ser proyectado a nivel internacional como ejemplo de patrimonio artístico y cultural.

También estaban presentes la primera dama del estado Zulia, Eveling Trejo de Rosales; la primera dama del municipio Maracaibo, Vanessa Linares de Ramírez; la secretaria de Cultura del estado, Viviana Márquez; la directora municipal de cultura, Malena Soto, así como artistas, representantes institucionales y ese magnífico equipo de gente laboriosa que tiene hasta los mismos 30 años de la institución laborando allí.

Monumento Nacional, desde el 6 de octubre de 1986.

En 1979, Lía Bermúdez, asesorada por los críticos de arte, Roberto Guevara y Sergio Antillano, emprende este vuelo de tres décadas ya. Luego de la aprobación, el Gobierno nacional encarga al Ministerio de Desarrollo Urbano (MINDUR) del diseño en la persona del arquitecto José Espósito. Esas fotos patentizan ese ingente trabajo de convencer a las “fuerzas vivas”, tanto de la región como del país, para que acompañasen tal esfuerzo sociocultural, regio y bello.

Se los juro…! Es una cátedra de gerencia cultural. No es una sarta desenfrenada de selfies “heme aquí heme allá”. No, no señor, de ninguna manera. Recién he presenciado una fantástica exposición que muestra, a tirios y troyanos, que la construcción y puesta en escena del Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez, inaugurado tres décadas atrás, no es sino el resultado de una larguísima cátedra de gerencia cultural gestada y promovida por nuestra venerada maestra, Lía.

La gente ha encontrado un precioso conjunto de fotografías donde se evidencia ese largo rigor institucional con y contra el cual Lía construyó un modelo perfecto de management de la cuestión cultural. Pocos advertirán que, mientras ese tiempo de las fotos de esta expo, transcurrían, Lía estrenó un centro cultural de vasto alcance polifuncional: un centro integrado de ejercicio de todas las posibles artes que nos reflejaban y refrendaban.

Lía concitó una admirable camada de aliados: miras las fotos y ves a los nobles de aquella nobleza política: CAP, El Maestro Abreu, los papás de los helados, Sergio Antillano y Roberto Guevara, ahí aparecen Nemesio, Esteban Araujo (un tris de sabiduría habría incluido fotos de Esteban Pineda Belloso y su solidaria familia, aliados de Lía junto con los Rincón Canaán, los Lombardi, los Piccinoni, los Vera, los Chumaceiro, los Castillo Hazim, los Álvarez Paz y otra insoslayable pléyade de solidarios ecos ante los muy metódicos y bien sustentados planes, proyectos y programas de la Premio Nacional de Artes Plásticas, 2006.

Es una clase magistral: Lía gesta y formaliza la Sociedad de Amigos del Camlb, gestiona y concreta ese sueño suyo junto con Guevara de la Bienal del Barro de América; gestiona el homenaje nacional a sus colegas maestros: Jesús Soto, Fernando Botero, Marisol Escobar, los Hung y Bellorín (francos Franciscos), promueve la Feria Internacional de Arte y Antigüedades de Maracaibo, la irreemplazable FIAAN. Lía va y deja el MUSEO DEL LAGO (¿comprenden y asumen las mayúsculas?).

Muy previo a todo esto, medio siglo atrás, yo era ese adolescente del teatro a quien todo el mundo llamaba “El Chamo”. Después llegó el periodismo cultural, con Ignacio de la Cruz, Marlene Nava, Siglic, Titina, Emma Jiménez, todos los que nos transformamos en los alerones de este avión de 30 años que apenas despliega sus vuelos.

Podría amanecer escribiendo anécdotas sobre y desde el Lía Bermúdez. Iré al periodismo:

Mi carnal hermano Yorman Ruiz, director general del Camlb, gran soporte dentro del equipo que Fabiana Adriani de Pardi conduce desde aquí, donde viene a soñar el Lago, cielo y trópico, me informa acerca de la Selección de obras de Artistas Fundadores Colección CAMLB: Rolando Peña, Manuel Mérida, Octavio Russo, Susana Amundarain, Manuel Pérez, Ofelia Soto, Diana Soto, mi bienamado doctor Edgar Petit (El Ojo La Mano), la dulzura roja de Lía Bermúdez, grandiosa escultora, Walter Margulis, Mario Labarca, Carlos Quintana, Patricia Van Dalen, Antonio Lazo, Lourdes Peñaranda, Félix Royett, Mónica Socorro y Luisa Elena Betancourt. Que hermoso clan!

Hay un retratazzo de nuestro inolvidable José Gregorio Gotopo, que data de Obra 2005, donde Lía emerge en todo su esplendor: sencillita y ausente de toda ostentación que fuese ajena a la obra de arte como servicio ciudadano.

Todo esto se complementa con media docena de grandiosas obras de Lía Bermudez (Colecciones privadas) y otro trío de la Colección CAMLB.

Noticia al Día

Alexis Blanco

Fotos: Alexis Blanco