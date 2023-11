Ronald Acuña Jr. le regaló una camisa autografiada a Diosdado Cabello: “Con mucho cariño”

184086

El beisbolista venezolano Ronald Acuña Jr. se hizo viral en redes sociales, luego de obsequiarle al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, una camisa con su nombre y autografiada por él en la que además se lee el mensaje “Con mucho cariño”.

Fue el propio Diosdado Cabello quien dio a conocer el detalle recibido a través de su programa Con el Mazo Dando, que se transmite por el canal del Estado.

De manera inmediata, los internautas reaccionaron criticando y cuestionando el detalle con el también parlamentario del PSUV.

“Después de esto van a salir los picatortas a decir que no importa, que es un buen deportista etc, cuando resulta claro que es un INMORAL como la otra. Vengan de a mil. Juácata”, escribió @FradicVe en X.

“Asegurándose para que no lo roben o le secuestren a alguien”, destacó @WrumbosV; “Ahí tienen pues, síganle picando torta a gente x solo lo deportivo, la dignidad no se vende x nada, la tienes o no la tienes”, mencionó @BobBowen.

"Con mucho cariño": El jardinero de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., le regaló una camisa al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello. pic.twitter.com/2c6Uxvoozw — Darvinson Rojas Sánchez (@DarvinsonRojas) November 16, 2023

Noticia al Día