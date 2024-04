El candidato a las presidenciales de Venezuela, Manuel Rosales, aseveró que necesitará del respaldo de la Plataforma Unitaria (PUD) para continuar en la ruta electoral, en pro de generar un cambio político en el país.

“Hay dos opciones y yo sin el apoyo de la PUD no voy a ser candidato”, expresó durante el programa especial de Camino Electoral, mientras destacaba que si la Plataforma “se pone de acuerdo, escoge un candidato, me voy tranquilo al Zulia”.

El también gobernador del estado Zulia, se pronunció ante lo que calificó como “campaña descomunal y bárbara” tras postularse en las elecciones previstas para el 28 de julio.

“La campaña que me hicieron a mí fue descomunal y bárbara. Lo que hice fue salvar la tarjeta y me llamaron traidor, vendido. No entienden que uno tiene familia (…) Quería salvar la ruta electoral y me costó el escarnio público”, precisó.

Respecto a las reuniones con la líder política, María Corina Machado, señaló que no se niega a llevarlas a cabo, porque “no tiene nada que esconder”.

“Yo siempre tuve buenas relaciones con María Corina, que tiene sus méritos y una trayectoria que admirar. Ella me dijo que iba a colocar en cada tarjeta una tapa y seguiría en campaña. Al final, no supe a quién iba a postular, hasta que al final dijo Corina Yoris”, sostuvo.

A poco más de 100 días para los comicios presidenciales, Rosales puntualizó que “lo que está en discusión no son nombres, sino el futuro de Venezuela”.

“O nos decidimos a marcar la ruta electoral o me temo que pudiera surgir una nube negra en lo que es la abstención, pareciera que hay una conspiración para ello”, acotó.

Noticia al Día / Vpitv