El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, enfatizó que el cantante venezolano Ricardo Montaner y el colombiano Sebatián Yatra no tienen vergüenza el presentarse en Venezuela, luego que solicitaran intervenciones militares contra la nación.

Diosdado Cabello: Ricardo Montaner y Sebastián Yatra no tienen moral para presentarse en Venezuela https://t.co/gNKdGzhKqy — Con el Mazo Dando (@ConElMazoDando) August 31, 2023

“Ellos pidieron bombardeos contra Venezuela, el asesinato de inocentes, vergüenza dan, no tiene ni moral, para ahora venir a este país y decir que lo aman mucho”, sostuvo.

Precisó que en años recientes Montaner expresó que no regresaba al país porque no se sentía seguro y volvería al culminar el supuesto ‘régimen’ del presidente de la República, Nicolás Maduro.

No obstante, apuntó que ahora Montaner regresa al país, “viene a cantar por la paz, por la plata (dinero), eso es por la plata, no es por la vergüenza, porque no tiene”.

“No es por la dignidad”, sentenció y afirmó que “dignidad, amor a la Patria, amor a la paz tiene este Pueblo”.

En ese sentido, en su programa Con el Mazo Dando, emisión número 444, estimó como falsa la actitud de supuesto amor de Montaner por Venezuela, luego de haber “pedido bombardeos contra el país”.

En cuanto a Sebastián, quien también emitió pronunciamientos en contra la Revolución Bolivariana, expresó que “me gusta más Lastra para él”.

“Todo es por plata, para ellos ganarse lo que se ganan en un concierto aquí, tienen que hacer 20 conciertos en Estados Unidos, y nadie les contrata 20 fechas, nadie”, apuntó.

Por ello, reiteró que Montaner viene a Venezuela por dinero, “por amor nada, pediste invasión contra tu propio país, te fuiste a Cúcuta a pedir que pasaran las tropas que enfrentara al Pueblo que estaba allí desarmado”.

También señaló que estaría pendiente de quien asistirán a esos conciertos, “si se dan”.

#NoLeGanoNada | ¿Por falta de plata? Artistas que apoyaron ataques contra Venezuela ahora vuelven a dar conciertos

🤔💰🎤👎

Los artistas nacionales e internacionales que se jactaron de apoyar los ataques contra Venezuela, al bodrio de Juanito Alimaña (Juan Guaidó) y su combo,… pic.twitter.com/UygU3rFy44 — Con el Mazo Dando (@ConElMazoDando) August 31, 2023

Noticia al Día con información de El Mazo Dando