Este sábado 18 de mayo, en medio de una masiva concentración en el estado Aragua, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, reiteró el llamado a la unidad y resaltó la importancia de la organización para garantizar la victoria del venidero 28 de julio en las elecciones presidenciales.

Foto: Con el Mazo Dando

“Máxima movilización permanente”, indicó Cabello, al tiempo que resaltó la necesidad de masificar el mensaje de la revolución.

“Ustedes con el teléfono en la mano son los reporteros, las reporteras, y deben masificar que aquí está el pueblo en la calle en La Victoria apoyando a Nicolás Maduro Moros. Háganlo ustedes, es la batalla comunicacional de todo el pueblo”, delegó.

Asimismo, llamó la atención sobre la rigurosidad de las tareas que deben cumplir las estructuras del PSUV, así como la militancia para garantizar la movilización del voto revolucionario el 28-J.

“Todo el que ponga un nombre ahí en su 1×10 tiene que asegurarse que esa persona vaya a votar. Mi trabajo es que yo anoto 10 y tengo que visitarlos todos los días, todas las semanas para que ese voto esté consolidado”, instruyó.

Alertó sobre los planes de la oposición de desconocer los resultados de las elecciones, escenario ante el cual indicó que el pueblo debe estar preparado para la defensa de la paz y la estabilidad.

Foto: Con el Mazo Dando

“El 28 en la noche ellos van a cantar fraude, esa película la vimos”, apuntó, y advirtió que “ya andan por ahí y que el Gobierno y que va a suspender las elecciones (…), que las elecciones no son libres, que no son elecciones transparentes y finalmente dirán que no son creíbles. Bueno, nosotros le vamos a hacer creer y le vamos a demostrar que el 28 de julio va a salir una avalancha de mujeres y hombres a votar por Nicolás Maduro y la Revolución Bolivariana”, sostuvo.

“Vienen a pedir el voto de ustedes”

Cabello aseguró que los mismos que pidieron sanciones para el pueblo son los que hoy piden sus votos, esto en referencia a la visita del candidato opositor Edmundo González junto a María Corina Machado, también a La Victoria, en el estado Aragua.

“Hoy el candidato del imperialismo, el candidato de las sanciones, el candidato de La Sayona (…) después de haber pedido sanciones, bloqueos e invasiones, que sigan las sanciones, que no dejen tranquilo al pueblo de Venezuela, vienen a pedir el voto de ustedes (…). Esa gente (la derecha) te hizo daño, esa gente te odia, mientras ellos te odiaban, mientras ellos te hacían daño, ahí estaba la mano de Nicolás Maduro extendida al pueblo de Venezuela”, puntualizó.

Noticia al Día / Con el Mazo Dando