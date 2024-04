Arne Slot será el entrenador de Liverpool para la próxima temporada

El periodista italiano, Fabrizio Romano, informó que Arne Slot, entrenador de Feyenoord, ocupará el banquillo de Liverpool para la próxima temporada.

Slot viene de ganar la Eredivisie en 2023 después de seis años y además llegó a la final de la Conference League (donde perdió con la Roma de José Mourinho) en 2022.

Con esto, se acaban los rumores que vinculaban a Xabi Alonso (seguirá con Bayer Leverkusen) y Ruben Amorim (entrenador del Sporting de Portugal) con el conjunto ‘red’.

Klopp anunció hace meses su partida del club a final de temporada, después de ocho años donde conquistó la Champions League, Premier League, entre otros títulos. Asimismo, había aprobado la llegada de su sucesor. “No estoy involucrado en este asunto. Me gustaría mucho, eso sí, que Arne aceptara el puesto. Me gusta el estilo de sus equipos y todo lo que escucho de él es que es un buen tipo y un buen entrenador”.

Lee también: Real Madrid volvió a ganar y acaricia el título de La Liga

Noticia al Día

🚨 BREAKING: Arne Slot will be new Liverpool head coach replacing Jurgen Klopp at the end of the season!



Agreement sealed on compensation between Feyenoord and #LFC, all set also on contract details for Slot.



Here we go. 🇳🇱 pic.twitter.com/Ud3QB6U20m