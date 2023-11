Nace Bruce Lee, el máximo exponente de las artes marciales

188869

Bruce Lee (nacido Lee Jun-fan; San Francisco, California; 27 de noviembre de 1940-Kowloon, Hong Kong; 20 de julio de 1973) fue un artista marcial, actor, cineasta, filósofo y escritor estadounidense-hongkonés. A pesar de haber nacido en San Francisco, California, se crió en Hong Kong desde los cuatro meses de edad. Lee es ampliamente considerado por críticos, expertos, medios y grandes artistas marciales como el artista marcial más influyente de todos los tiempos y un ícono de la cultura pop del siglo xx, que colmó la brecha entre Oriente y Occidente.

A menudo se le atribuye haber ayudado a cambiar la forma en que los asiáticos se presentaban en las películas estadounidenses. Fue renovador y el máximo exponente de las artes marciales, dedicando su vida a dicha disciplina, buscando la perfección y la verdad, llegando a crear su propio método de combate y filosofía de vida, el Jun Fan Gung-Fu, que tiempo después y sumado a su concepto filosófico se llamaría el Jeet Kune Do o «el camino del puño interceptor».

Sus películas, entrevistas y principalmente su carisma e influencia contagiaron y extendieron el auge de la pasión por las artes marciales en todo Occidente, generando una ola de seguidores a través del mundo.

Bruce Lee nació en el año del dragón (de acuerdo al calendario chino); sin embargo, Bruce se crió en Kowloon (Hong Kong), lugar donde comenzó a entrenar a los trece años y a practicar de manera formal las artes marciales chinas del Taichí con su padre, y luego el estilo Wing Chun con el maestro Ip Man.​ Desde muy pequeño, apareció en películas interpretando a niños y posteriormente a adolescentes. A los dieciocho años, Bruce regresó a los Estados Unidos, donde comenzó sus estudios de filosofía en la Universidad de Washington. Siendo un innovador y pensador, aplicó a su arte lo aprendido; estudió el pensamiento de varios filósofos occidentales y orientales provenientes del taoísmo como Lao-Tsé y Chuang-Tsé​ y, además, comenzó a entrenar a sus compañeros de universidad en el arte del kung-fu chino.​

Durante ese tiempo, Bruce abrió su primera escuela de artes marciales: el Jun Fan Gung-Fu Institute, ubicado en Seattle; tiempo después, abrió dos escuelas más en Oakland y Los Ángeles (California).​ Rápidamente, con base en todo lo aprendido de sus experiencias marciales en las disciplinas de boxeo, esgrima occidental (por parte de su hermano Peter Lee), judo (de parte de su amigo y alumno Taki Kimura), eskrima filipina (de mano de su amigo y alumno Dan Inosanto), muay thai, y tangsudo (de parte de su amigo y también actor Chuck Norris), Bruce comenzó a desarrollar nuevas ideas sobre el entrenamiento de las artes marciales, lo que condujo a la creación de su sistema, el Jun Fan Gung-Fu. Este luego evolucionó en conceptos físicos y filosóficos, dando lugar a su propio método de combate, el cual llamó Jeet Kune Do o «el camino del puño interceptor», del cual siempre pregonaba que no se le debía tomar como un simple «estilo» o «sistema» prefijado. Tiempo después se arrepintió de haberle puesto un nombre, ya que eso lo convertía en un arte marcial más y desde entonces insistió en que el Jeet Kune Do era solo un nombre, haciendo hincapié en el «no estilo» o la «no forma»

Al mismo tiempo que hacía esto, Bruce, se convirtió en una celebridad a través de la serie estadounidense The Green Hornet, además de sus posteriores y populares películas: The Big Boss, Fist of Fury, Way of the Dragon, Enter the Dragon y Game of Death, logrando la exposición de las artes marciales chinas al mundo occidental. Bruce se convirtió en un ícono reconocido en todo el mundo, especialmente entre los chinos.

Bruce Lee se casó con Linda Cadwell en 1964 y posteriormente tuvieron a su hijo Brandon Lee nacido en 1965, además de su hija Shannon Lee, nacida en 1969.​ La vida de Bruce Lee se vio truncada un 20 de julio de 1973, cuando murió como consecuencia de un derrame cerebral de causa desconocida.​ Su cuerpo descansa en el cementerio Lake View de Capitol Hill, Seattle, al lado de su hijo Brandon, fallecido en 1993 después de haber recibido un disparo por accidente en la filmación de la película The Crow.

El legado dejado por Bruce Lee abarca desde películas hasta libros como El Tao del Jeet Kune Do, donde muestra gran parte de su filosofía y métodos de lucha.​ Su imagen perdura en el tiempo y ha quedado en la historia como una gran leyenda de las artes marciales, siendo incluso elegido por la revista TIME como uno de los cien hombres más influyentes del siglo XX, además de ser considerado como uno de los héroes e íconos de la historia.

