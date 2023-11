Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 27 de noviembre

189209

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 27 de noviembre en el Horóscopo al Día.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: El amor y el buen entendimiento serán las constantes en tu relación sentimental, te sentirás apoyado por esa persona. Tendrás facilidad para relacionarte con quienes te pueden apoyar, hoy empezarás a trabajar en nuevos proyectos. Número mágico, 19.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tu panorama sentimental no puede ser más auspicioso, hoy limarás asperezas y lograrás estabilizar y fortalecer tu relación. Llegarás a un buen acuerdo y participarás en una sociedad en la que habrá apoyo y confianza. Número mágico, 12.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Estarás exigente y querrás imponer tus decisiones, tu pareja no aceptará tus actitudes caprichosas, te costará aceptar que no podrás hacer lo que quieres. Tu talento para los negocios harán de hoy un gran día en asuntos económicos. Número mágico, 3.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Estás dotado de un sexto sentido que te permitirá superar situaciones difíciles a nivel afectivo, hoy tu pareja sentirá que nadie más que tú puede entender sus sentimientos. Tu intuición te guiará en negociaciones, cerrarás acuerdos ventajosos. Número mágico, 15.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Estarás rodeado de posibilidades románticas lo que estimulará tu deseo de aventura, te divertirás seduciendo y dejándote seducir. Laboralmente, te sentirás más tranquilo, empezarás a cosechar lo que has sembrado con mucha dedicación. Número mágico, 20.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: El amor nacerá en una relación de amistad, hoy te sorprenderás al descubrir lo que realmente sientes por esa persona que está tan cerca a ti. Tu dedicación y solidaridad te han ganado simpatías, hoy recibirás ayuda y ni sabrás de donde vino. Número mágico, 1.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Tendrás un encuentro muy especial con alguien del pasado, hoy tendrás la oportunidad de recuperar su amor y aprovecharás muy bien la ocasión. Buen día laboral, tu disciplina y duro trabajo serán recompensados. Número mágico, 7.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Tu relación sentimental anda mal, hoy tomarás una decisión definitiva para una situación en la que te sientes muy presionado. Tendrás brillantes oportunidades de progresar, no disperses tus intereses o las dejarás escapar. Número mágico, 11.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Le propondrás a tu pareja dejar las peleas de lado, olvidar los problemas y empezar de nuevo, hoy tu relación sentimental se renovará. Un viaje muy productivo te sacará de la crisis laboral y económica que has sufrido. Número mágico, 18.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Estarás muy afectuoso con todo el mundo, tu actitud no le caerá muy bien a tu pareja, tendrás que actuar con mucho tacto para evitar que sus celos terminen con tu tranquilidad. Tus iniciativas serán aportes valiosos a nivel laboral. Número mágico, 4.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Te quejarás de tu mala suerte en el amor, tus amigos te harán ver tus errores, hoy empezarás un proceso de cambios que te harán madurar. Tus ingresos no cubrirán tus gastos, tomarás conciencia de que te has excedido y que debes hacer reajustes. Número mágico, 8.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Estarás más animado y harás nuevos amigos, hoy empezarás a superar la desilusión y desconfianza que te impedían disfrutar de la vida. Sentirás que la inspiración te ha abandonado, tómate un descanso y reiniciarás tus labores con energías renovadas. Número mágico, 13.

