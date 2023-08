5 consejos del Feng Shui para activar la prosperidad

148731

La casa es un reflejo de nuestro mundo interior y contiene información sobre cómo abordamos las dificultades. Hay áreas y aspectos más significativos para intervenir y alinear tu casa con tus aspiraciones. Estos puntos clave ayudan a que la vivienda exhale una atmósfera próspera y envuelva a sus habitantes con pensamientos alentadores desde el minuto que traspasan la puerta de entrada.

No descuidar la puerta principal es clave.

Según una leyenda china, si la puerta principal de una casa está descuidada los dioses de la fortuna y la buena suerte pasarán de largo. El frente de una casa y su puerta son la cara que se muestra al exterior, constituyen la primera impresión que se llevan los demás sobre nuestro hogar y reflejan también nuestra conexión con el afuera.

El área de ingreso a una vivienda -es decir, accesos y puerta principal- debe irradiar una energía de protección y seguridad. El Feng Shui dice que es la boca del Qi y por donde llegan las oportunidades.

Entonces, tenemos que ocuparnos de su mantenimiento: la pintura exterior, el picaporte y la cerradura en buen estado, las bisagras sin ruidos molestos. Cumplidos estos requisitos podemos añadir algunos elementos que potencien el Sheng Qi, por ejemplo, un felpudo de bienvenida. Para que la energía guardiana se manifieste, usamos la pareja de perros fu, uno a cada lado de la puerta, del lado de afuera.

Dos perros fu, uno a cada lado de la puerta, ayudarán a mejorar la calidad del Qi que se traslada hasta tu casa. Foto: ilustración Shutterstock.

Si el timbre no funciona o la numeración quedó escondida, simbólicamente la persona está impidiendo que la suerte la encuentre.

En el hall exterior de acceso de una casa es propicio colocar plantas sanas, una a cada lado de la puerta; dejar el área iluminada por la noche y libre de obstáculos para que el paso no esté interrumpido. Los pisos de entrada hay que limpiarlos frecuentemente con agua y vinagre blanco para liberar la energía adherida.

2. Un hábito próspero: el orden

El desorden en la casa muestra un desorden interno en algún área de nuestra vida. La tendencia a acumular cosas que no nos son útiles simbólica o funcionalmente, desde la decodificación ambiental es interpretada como signo de apegos, miedos a carencias en el futuro y desde el Feng Shui sabemos que esto no permite el fluir de la energía.

Mientras más cargamos la casa con objetos que ya no se usan, más reafirmamos en nuestro inconsciente los miedos a la carencia que heredamos de nuestros ancestros. Acumular y vivir en el desorden no significa que no ganaremos dinero, pero sí que lo haremos con un esfuerzo extra, en una dinámica que nos impregna con la sensación de que nunca alcanza lo obtenido.

La acumulación es el camino directo al desorden. Aprender a soltar, a hacer espacio en placares, estantes, cajones, ayuda a mantener el orden y además al soltar liberamos no solo espacio material sino también apegos a emociones estancadas. El hábito de mantener ordenado nuestro hogar, libre de exceso de cosas, permite que la energía vital fluya de modo benéfico y receptivo a lo mejor.

3. Que sume y no reste: el lenguaje simbólico

Los cuadros y los adornos son un factor que no puede subestimarse en absoluto, debemos contemplar su impacto en el inconsciente. Foto: Shutterstock.

Otro aspecto importantísimo de la casa es el lenguaje simbólico que instalamos inconscientemente a través de objetos de la decoración y rasgos de la ambientación. Los cuadros y los adornos son un factor que no puede subestimarse en absoluto, debemos contemplar su impacto en el inconsciente. Por ejemplo, cuadros con hombres o mujeres cargando pesos en el puerto o sobre sus cabezas hablan de un esfuerzo desmesurado para ganar el sustento.

Hay que prestarle mucha atención también a las esculturas y objetos que tenemos en la casa, muchos de ellos muestran tristeza, evasión o también mutilación de alguna parte del cuerpo que podría indicar una imposibilidad nuestra para avanzar o hacer.

Las cestas con frutas frescas, plantas sanas de hojas carnosas, música alegre y suave, aromas frescos, son expresiones que suman. Foto: Shutterstock.

Las cestas con frutas frescas, plantas sanas de hojas carnosas, música alegre y suave, aromas frescos, son expresiones que suman. Es importante que nuestra casa se manifieste en su lenguaje y nos hable de una vida de bienestar, salud y amor, porque sus mensajes actúan a diario en nuestra mente y energía.

4. Por un buen clima energético: el living

La imagen de Buda, en cualquiera de sus versiones, atrae felicidad y abundancia. Son activadores muy propicios para el living y el escritorio. Foto: ilustración Shutterstock.

El living o sala de estar es el espacio desde donde miramos detenidamente las aspiraciones de nuestra vida que en él se encuentran representadas. En total son ocho aspiraciones las que reúnen todos los aspectos de nuestra existencia; pero hay un sector muy especialmente que manifiesta aspectos de la prosperidad.

En el noreste del living se refleja cómo se aborda el manejo de las finanzas personales. Es importante chequear que todo se encuentre en orden sin amontonamiento de cosas, ya que esto evitaría el fluir de la energía del dinero. Las plantas de hojas redondas son las indicadas para estos espacios, hay que evitar las de pinches u hojas puntiagudas que emiten Qi hostil y hacen abordar la ganancia del dinero a través del conflicto.

El noreste del dinero se activa con cuadros en tonos verdes, azules y negro, y con símbolos de prosperidad del Feng Shui que refuerzan la voluntad y la aceptación del merecimiento. El agua es una energía estrechamente vinculada a la fluidez del dinero, por eso, los cuadros con paisajes marítimos o acuáticos son muy propicios para este sector. Las pinturas o láminas con cascadas cristalinas rodeadas de vegetación son espléndidas porque representan el flujo constante del dinero.

5. Adiós postergaciones: arreglos al día

Los pequeños asuntos domésticos postergados que se acumulan y vamos dejando pasar emiten pésimo Qi que irá en aumento. Foto: ilustración Shutterstock.

Me refiero a las canillas que gotean, el vidrio que se rajó, la lamparita que se quemó, las humedades eternas, la cerradura que se traba, las paredes deslucidas, el cajón que se tuerce y tantos, pero tantos etcéteras que no se arreglan en el momento van restando calidad energética.

Este tipo de postergaciones irradian una energía de escasez que si no se detiene a tiempo irá corrompiendo el Qi de la abundancia.

Tres activadores de la prosperidad según el Feng Shui

El pixiu, y otros objetos activadores del Feng Shui que podemos usar en las áreas de la prosperidad como parte de la decoración. Foto: ilustración Shutterstock.

Algunos objetos activadores del Feng Shui que podemos usar en las áreas de la prosperidad como parte de la decoración son:

Símbolo CAI: tiene como significado básico la abundancia. Esta forma circular con caracteres chinos en su interior se usa para atraer prosperidad, suerte y ganancias. En el hogar, podemos colocar su reproducción como aplique de pared en madera calada o cuadros que lo reproduzcan.

Toro de la Riqueza: la estatua del toro dorado inspira las habilidades para la toma de decisiones inteligentes que atraen la fortuna. La actitud de su imagen similar a la del toro de Wall Street muestra la fuerza para arremeter con las dificultades. También se le atribuye la capacidad de transformar las situaciones difíciles en grandes oportunidades. Se puede ubicar en la sala de estar mirando la puerta. La presencia del toro protege la casa, ayuda a la estabilidad financiera y apoya la idea de fortaleza.

La estatua del toro dorado inspira las habilidades para la toma de decisiones inteligentes que atraen la fortuna. Foto: ilustración Shutterstock.

Pixiu: hay un dicho que dice “toca un pixiu una vez y obtendrás buena suerte, dos veces obtendrás dinero y tesoros, y la tercera vez obtendrás poder y posición”. Se trata de una criatura de la mitología china con apariencia de león alado y cabeza de dragón. Su mayor característica simbólica es que aleja los demonios y espíritus malignos, drenando su energía y convirtiéndola en riqueza. Pixiu patrulla los cielos, protege el hogar y es fiel a su amo. Las estatuillas de pixiu se colocan mirando siempre hacia la puerta de entrada, para atraer la fortuna.

El pixiu se trata de una criatura de la mitología china con apariencia de león alado y cabeza de dragón. Foto: ilustración Shutterstock.

Podemos pensar que tener en armonía todos estos aspectos de la casa requiere disciplina, pero cuando se adquiere la consciencia de que todo lo referente a nuestro hogar está estrechamente ligado a nuestra vida, comenzamos a mirar la casa con otros ojos y así como generamos buenos hábitos con la actividad física, la alimentación sana, también lo haremos con nuestro hogar.

El Clarín