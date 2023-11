Nora Bracho: Ahora tenemos un estado de progreso, oportunidades y trabajo

185552

La presidente del partido UNT Zulia, Nora Bracho visitó Noticia al Día, la cual ofreció una entrevista sobre el acontecer económico, político de la ciudad y el país.

No obstante la presidente de UNT hizo referencia el agradecimiento al Gobernador del estado Zulia, por cumplir la promesa que realizó durante la campaña, donde el Zulia ahora es un estado de progreso, de trabajo y oportunidades para seguir emprendiendo no solo aquí, sino también en Venezuela.

No obstante, aclaró que la oposición no puede defraudar a todas las personas que confian en el cambio y no dejar a un lado el derecho al voto y el valor de la democracia dentro del pais.

Así mismo Bracho mencionó sobre lo que se viene en el ámbito político para este 2024, el cual hizo referencia de seguir trabajando y apostando por el Zulia, de no mirar el vaso medio vacio sino al contrario verlo lleno ser optimista y ver todo del lado positivo.

