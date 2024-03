Max Verstappen arrasó en el GP de Arabia Saudita

242376

El tricampeón del mundo, Max Verstappen, ganó el Gran Premio de Arabia Saudita (segunda carrera del año) y sigue con su paso perfecto en el campeonato. Por su parte, su compañero de equipo, el mexicano Sergio “Checo” Pérez, y el francés Charles Leclerc (Ferrari) completaron el podio.

El nacido en Países Bajos no dio ningún tipo de ventaja y se aseguró su segunda victoria de la temporada. Verstappen es el gran favorito para ganar su cuarto título de forma consecutiva. Ha ganado 19 de las últimas 20 carreras.

Por otro lado, el debutante Oliver Bearman, quien entró por Carlos Sainz (apendicitis), generó una buena impresión y finalizó en la séptima posición, por delante de Lando Norris y Lewis Hamilton, mientras que el asturiano Fernando Alonso fue quinto.

El próximo Gran Premio será el día domingo 24 de marzo, cuando los pilotos tengan una cita en Australia, para la tercera carrera del año.

Noticia al Día

His ninth consecutive win 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆



Max Verstappen takes the chequered flag in Jeddah 🏁#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/fzmc1zFRNA