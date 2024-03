Jorge Martín ganó la primera carrera sprint del año en la MotoGP

242320

El español Jorge Martín (Ducati) dominó de principio a fin la carrera sprint de Qatar para llevarse la primera pole position del año. Por su parte, el surafricano Brad Binder y Aleix Espargaró (también español) completaron el podio, mientras que Francesco Bagnaia y Marc Márquez finalizaron cuarto y quinto respectivamente.

Su 1:50.789 le valió al madrileño para batir la pole del trazado, siendo un segundo más rápido que la pole de noviembre. Con ello, se asegura encabezar la primera línea de parrilla.

Las condiciones eran muy buenas en la noche catarí, con 23 grados en el ambiente y 30 en el asfalto a 11 vueltas. Todos iban con gomas medias delante y detrás.

“Da gusto empezar así. Ya en la sesión de clasificación me he encontrado cómodo. Ha sido una buena sprint, quizá un poco más al límite de lo que me hubiese gustado, porque venían apretando por detrás. He tenido algún problemilla, pero he podido ganar. Mantener esa distancia con Brad no ha sido fácil, he tenido que empujar mucho y empezamos líderes. A ver si nos dura más que en Indonesia”, fueron las palabras de Martín.

La carrera principal será el día de mañana, donde los pilotos quieren iniciar el campeonato de MotoGP con buen pie.

Lee también: ¡HISTÓRICO! Rayo Zuliano clasificó a la fase de grupos de la Copa Suramericana

Noticia al Día