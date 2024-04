José Altuve conectó dos cuadrangulares en la victoria de los Astros de Houston

262505

José Altuve conectó dos cuadrangulares (lleva cinco en la temporada) este domingo en el triunfo de los Astros de Houston 8-5 sobre los actuales campeones, Rangers de Texas.

En total, Altuve se fue con tres imparables (dos jonrones), dos carreras impulsadas y dos carreras anotadas en cinco turnos al bate. Durante su carrera, Altuve le ha dado siete jonrones a Nathan Eovaldi (lanzador de los Rangers de Texas el día de hoy).

Los Astros de Houston son últimos de la División Oeste de la Liga Americana con récord de cinco victorias y once derrotas, mientras que los Rangers de Texas se ubican en la primera posición de la misma división con ocho y siete.

Noticia al Día

