Hija de Ricardo Arjona es la nueva novia de Jason Momoa “Aquaman”

Lo que era un secreto a voces finalmente fue confirmado por el propio actor Jason Momoa, quien a través de su cuenta de Instagram hizo oficial su noviazgo con Adria Arjona, la hija mayor del cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona.

Momoa, famoso por su icónico papel de Aquaman en el universo cinematográfico de DC, compartió un carrusel de imágenes en su cuenta en donde se le ve muy acaramelado con la actriz de “Hit Man” en un viaje por Japón junto a un grupo de amigos.

En la segunda foto de la publicación, se puede ver a Momoa disfrutando de una cena en compañía de varios amigos, mientras el actor está sentado en una esquina de la mesa abrazando por la espalda a Adria Arjona.

“Japón, eres un sueño hecho realidad, me volaste la cabeza. Estamos muy agradecidos por todos los que abrieron sus hogares, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura ‘with mi amor’. ON THE ROAM, motocicletas y caos. Todo mi aloha”, escribió el actor confirmando así su noviazgo con Arjona.

Los rumores que vinculan a Momoa con Arjona tomaron fuerza después de que el actor se presentara en la Comic Con de Basingstoke de 2024, donde le preguntaron si se encontraba soltero, a lo que Jason respondió: “Estoy en una relación”.

Asimismo, cuando se le preguntó con quién está saliendo, el actor se limitó a responder: “Lo descubrirán muy pronto. He estado en una relación por un tiempo”.

Noticia al Día / RRSS