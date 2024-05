Liverpool confirmó la contratación del neerlandés Arne Slot

Liverpool confirmó la contratación del entrenador neerlandés Arne Slot, después de la partida del alemán Jürgen Klopp, quien estuvo al frente del conjunto ‘red’ por nueve años.

Slot viene de dirigir al Feyenoord, donde fue campeón de la Eredivisie (Liga de Países Bajos) en la temporada 2022 – 2023.

Por otra parte, el pasado domingo en el triunfo de Liverpool 2-0 ante Wolverhampton (última jornada de la Premier League), se le hizo un homenaje a Klopp, donde varios jugadores se emocionaron notablemente.

El alemán dejó el club después de ganar una Champions League, una Premier League, un Mundial de Clubes, una FA Cup, una Supercopa de Europa, una Community Shield y dos Carabao Cup.

Lee también: José Altuve pegó su noveno jonrón de la temporada

Noticia al Día

We can announce Arne Slot has agreed a deal to become the club’s new head coach, formally taking up the position on June 1, 2024, subject to a work permit 🙌