El teatro celebra su día regional este martes 12 en el Baralt

GAITA DRAMÁTICA…La sabia y fina unión de sendas fundaciones culturales extraordinarias, como lo son Fundagraez y Fundrama, han hecho posible que, en el antiguo hato El Nilo, flamante sede de los cultores del género poético y musical llamado gaita zuliana, se haya producido, el pasado miércoles 6 de diciembre, una preciosa ceremonia litúrgico-teatral en dos funciones, donde ha quedado evidenciado aquel discurso del maestro Peter Brook acerca de este tipo de ceremonias:

“El actor busca […] captar el eco de una tradición desvanecida, lo mismo que los críticos y el público. Hemos perdido todo el sentido del rito y del ceremonial, ya estén relacionados con las navidades, el cumpleaños o el funeral, pero las palabras quedan en nosotros y los antiguos impulsos se agitan en el fondo. Sentimos la necesidad de tener ritos, de hacer algo por tenerlos, y culpamos a los artistas por no “encontrarlos” para nosotros. A veces el artista intenta hallar nuevos ritos teniendo como única fuente su imaginación: imita la forma externa del ceremonial, pagano o barroco, añadiendo […] sus propios adornos y hemos llegado ahora a rechazar el concepto mismo de un teatro sagrado.”.

Cierto: muy sagrado es nuestro creciente deseo y necesidad de transformar cualquier espacio, todos los espacios posibles, en esos altares sagrados donde se exponen todas las liturgias posibles de la vida plena. Es un acto heroico y resiliente hacer teatro en una ciudad como Maracaibo. Y lo es más aun, cuando uno asiste a una hermosa cántiga como la que, bajo el inquieto título de Tertulia Teatral, ha ofrecido esta noble familia llamada Fundrama.

Esta no es, no pretende ser, una nota crítica. Odio esa faceta de mi oficio: tener que tratar de develar o exponer logros y falencias de un producto que, lo sé hasta el hartazgo porque llevo medio siglo en medio del verguero ad hoc, se hace desde el alma y con el mundo casi que en contra. He aprendido, créanlo o no, que al poder ignaro e ignorante le importa un sebo nuestra naturaleza estética.

Sólo van por la selfie y por el compromiso de sus propias miserias politiqueras. Son raras las excepciones cuando algún dirigente se te acerca y comparte ideas sobre Brecht, Artaud o Stanislavski, mucho menos sobre los montajes de la Sociedad Dramática o los argumentos dramatúrgicos de Udón Pérez, Antonio García, el Mocho Marín o Enrique León.

Muy pocos funcionarios culturales de esta ciudad tuvieron las bols.., perdón, la voluntad de declarar tres días de duelo oficial por la muerte de César Chirinos, el más grande de todos nuestros dramaturgos. Ellas, ellos, joder, son así: soberbios y mezquinos con y desde su propia ignorancia. Contra eso insurgen estas acciones contundentes como la que vimos, el 6 de diciembre pasado, frente A que Luis, allá por Santa Lucía.

El maestro Henry Semprún, glorioso en su personaje popular de Marucha Boscán, fungió como presentador del par de obras presentadas, como antes apuntaba, en sendas tandas.

La primera obra, escrita por el notable dramaturgo nuestro, Denny Fernández, El murmullo de las palomas es una tragedia doméstica extraída de la vida real.

Dos hermanas, Cecilia (Juliette de la Cruz) y Ana (Jiolexy Santos) confrontan el amor de José Lorenzo (José Ramón Morán). Una guarda en su vientre un secreto a voces que mancilla los planes de boda de la otra que, en un arrebato de ira y frustración, vuela la cabeza al amante infiel. Una historia que, como muchas otras, terminará encajada en la página roja de Camacho, en el Panorama.

Las hermosas actrices Jiolexy Santos, Mary Franco y Julieth de la Cruz.

Ambas actrices están estupendas y, so riesgo de escribir bajo el signo de la posverdad (cosa que me importa un pito) debo dejar constancia de su extraordinaria entrega, presencia escénica y capacidad de interpretación de las líneas dramatúrgicas. Él, muy perturbado por las consecuencias de su pasión rastrera, sugiere a la muchacha “hay métodos”, lo cual propicia en el público una comprensible reacción de rechazo. ¿No es eso acaso de lo que nos habla el maestro inglés de El espacio vacío?

Los lagrimones de Maricha regresaron al espectador al precioso salón con veladas donde entonces intervendrá el no menos poderoso menester de la comedia: una encantadora Mary Franco y un desopilante Juan Carlos Escalona interpretan los dos personajes de los Diálogos, la obra de Freddy Marín.

El tándem de Semprún y de Richard Olivero, como directores, más el maquillaje aportado por Ricardo Sánchez, más la musicalización de otro tocayo, José Ramón Villavicencio, y la producción de Gustavo Pérez, redondea un equipo de trabajo que registró el aplauso emocionado y cálido de los espectadores que llenaron las dos funciones.

Esta es la clase de teatro que, independientemente y más allá de sus meros asuntos temáticos, nos conduce hacia esa faceta expuesta por Brook: “Sabemos que el mundo de la apariencia es una corteza: bajo la corteza se encuentra la materia en ebullición que vemos si nos acercamos a un volcán. ¿Cómo dominar esta energía?..”. En eso andan estos magníficos comediantes que Fundrama representa.

Fiesta y premios

El martes próximo, 12 de diciembre, se celebrará el Día Regional del Teatro. Para tal efecto, Fundateatrista, gremio teatral consolidado en esta entidad a fuerza de pasión y de trabajo, prepara otra regia celebración. Fundateatrista presentará su Teatro de Variette Volumen 3, en honor del teatro musical. Será en la gran sala del Teatro Baralt, a las 7 de la noche jubilosa.

Previo, 5 en punto de la tarde, en el mismo escenario, Baralt Teatro estrena su Zona de riesgo, una pieza escrita y dirigida por el maestro Leonardo Isea y donde actúan Roxana Portillo, Ángel Marín y Alexis Blanco. Una obra inquietante que, por motivos muy importantes de nuestro acontecer histórico, se convierte de un punto de alerta sobre las consecuencias de todo conflicto bélico. No se la vayan a perder. Es gratuita la entrada, a las 5 de la tarde.

Para quienes deseen participar en la jornada íntegra dulce maratón, pues hasta cervecita muy fría les guardaremos. La entrada es libre para todo el pueblo zuliano que, se los aseguro, tiene muy buen teatro para disfrutar, aún en medio de las contingencias.

Alexis Blanco, Ángel Marín, Leonardo Isea, Roxana Portillo y José Guillermo Pirela, equipo de Zona de riesgo.



El maestro Semprún anunció los nominados para los distintos galardones:

Reconocimiento a la trayectoria teatral San Ginés de Roma, 2023.

Premio: Jesus “Matuta” Ortega a la Producción Técnica.

Nominados:

Jainel Orozco

José Cabritas

Iván Segovia

Isidro Morillo

José Alburguez

Premio Manuel Marín hijo a la Dramaturgia.

Nominados:

Dennys Fernández

Lolimar Suárez

Nelly Oliver

José Molero

Carlos Ildemar Pérez.

Premio Mocho Marín a la Dirección Teatral.

Nominados :

Richard Oliveros

Willian Quiroz

José Molero

Ronald Millán.

Premio Dolores Quintero Parra a la Actriz de Trayectoria.

Nominadas:

Lolimar Suárez

Blanca Basabe

Zuly Montero

Yosleida Araque

Doris Chávez

Premio Joaquín Morales Estímulo a los Jóvenes Creadores del Teatro.

Nominados:

Ángel Marín

Juan Carlos Escalona

Levit Aguilar

Julieth de la Cruz

Miguel Ángel Palma

José Ramón Morán .

Premio Antonio García Actor de Trayectoria.

Nominados:

José Molero

Leonardo Isea

Alexis Blanco

Reinaldo Sánchez

Juvencio Ortiz

Juan Carlos Quintino

Ilya Izaguirre

Premio Roberto “Quesadita” González al Teatro para Niños.

Al Teatro de Muñecos Garabato por su trayectoria de 52 años en la escena nacional e internacional.

Premio Inés Laredo a la Formación Teatral.

Nominados:

Blanca Basabe

Carlos Guevara

Willian Quiroz

Leonardo Isea

Silvia Martínez.

TODOS ESTAMOS INVITADOS..!

Nos veremos allá, el martes 12, Teatro Baralt, desde las 5 en punto de la tarde.

¡Salud!

(Alexis Blanco. Fotos cortesía de Fundrama y Baralt Teatro)

