Entérese de cuáles son los celulares en los que dejará de funcionar WhatsApp a partir del 1° de junio

-La aplicación de mensajería WhatsApp dejará de ser compatible con 38 modelos de teléfonos móviles a partir del 1 de junio de 2024.

Esta medida responde a la necesidad de adaptarse a las actualizaciones de los sistemas operativos Android e iOS, que hacen que la App no pueda funcionar en dispositivos más antiguos. A continuación, se detallan las razones detrás de esta decisión y las opciones disponibles para los usuarios afectados.

¿Por qué deja de funcionar WhatsApp?

Los sistemas operativos de los teléfonos móviles, al igual que las aplicaciones, están en constante evolución. Cada actualización mejora seguridad, nuevas funciones y una mayor eficiencia. Sin embargo, estas actualizaciones también requieren más recursos y capacidades que los dispositivos más antiguos no pueden ofrecer.

En el caso de WhatsApp, las nuevas versiones de los sistemas operativos Android e iOS son incompatibles con los modelos de teléfonos más antiguos. Esto significa que, a pesar de que la aplicación podría funcionar técnicamente en estos dispositivos, no lo haría de manera óptima y segura, lo cual es crucial para la experiencia del usuario y la integridad de sus datos.

Si tu teléfono se encuentra entre los modelos que dejarán de ser compatibles con WhatsApp, hay varias opciones que puedes considerar para seguir utilizando el servicio sin interrupciones:

Actualiza el sistema operativo

Primero, verifica si tu dispositivo tiene una actualización disponible para el sistema operativo. En algunos casos, instalar la última versión del sistema operativo puede extender la vida útil de WhatsApp en tu teléfono. No obstante, es importante tener en cuenta que si el fabricante de tu dispositivo ya no proporciona actualizaciones, esta solución no será viable.

¿Cuándo comprar un nuevo teléfono?

La opción más segura y duradera es adquirir un nuevo teléfono que sea compatible con las versiones más recientes de WhatsApp. Al elegir un nuevo dispositivo, asegúrate de que tenga un sistema operativo actualizado y que sea capaz de recibir actualizaciones periódicas. Esto no solo te permitirá seguir usando WhatsApp, sino que también mejorará tu experiencia general con un dispositivo más moderno y eficiente.

Si no puedes actualizar tu teléfono y no deseas comprar uno nuevo, considera utilizar otras aplicaciones de mensajería instantánea como Telegram o Signal.

Lista de dispositivos afectados

A continuación, se presenta la lista completa de los modelos de teléfonos que ya no serán compatibles con WhatsApp a partir del 1 de junio de 2024:

Samsung

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2

LG

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony

Sony Xperia M

Lenovo

Lenovo A820

ZTE

ZTE V956 – UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Otras Marcas

Faea F1

THL W8

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Archos 53 Platinum

Apple

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Noicia al Día/Con información de Mi Bolsillo