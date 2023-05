El artista zuliano Samuel Sarmiento exhibe cerámicas recientes en Red Lodge Clay Center (Montana, USA)

96729

El artista zuliano Samuel Sarmiento sigue consolidándose a nivel internacional con la exhibición de sus obras en cerámica en Red Lodge Clay Center (Montana, USA), en una muestra junto a un selecto grupo de ceramistas norteamericanos donde expone una vez más su talento artístico.

Samuel Sarmiento nació en Maracaibo en 1987. De formación artística autodidacta, en su etapa de adolescencia tuvo sus primeros acercamientos con la pintura tomando talleres libres, luego desarrolló su interés artístico en el dibujo y acuarelas, destacándose actualmente por la cerámica. El artista menciona: “La cerámica es un medio que me permite probar nuevas técnicas y también desarrollar historias que puedan comunicar otras sensaciones en los espectadores, de una manera más directa y nítida”.

Sin título (Terraplén azul). Técnica mixta sobre papel. 2023

Actualmente está radicado en Aruba, pero esta situación de migrante más bien la ve como una oportunidad para desarrollar nuevas expresiones a partir de sus encuentros con otros panoramas diferentes a su tierra nativa. “Para un artista siempre es importante viajar y estar en contacto con nuevos estímulos. Siento atracción por la pintura caribeña, las fábulas de las diásporas, y estar fuera del país me ha permitido construir nuevos lenguajes y obras sobre la identidad del caribe y su presente mestizo”.

¨Aguas claras, aguas dulces, aguas agrias. Técnica mixta sobre papel. 2023

La obra de Sarmiento tiene mucho que ver con esa esencia del caribe, con la tradición oral, lo fantástico y los distintos elementos que dan la identidad al imaginario Latinoamericano. “Mi obra es un ejercicio narrativo, el objetivo es contar historias y hacer que el espectador se acerque a sensaciones y pueda transportarse a otros lugares cuando vea estas piezas.”

¨ Sirenas y la fauna marina¨. Cerámica. 2023

La curadora e investigadora Susana Benko considera que la obra de Sarmiento hay que verla más que una obra “naif” y no dejarse llevar por primeras impresiones. Benko señala: “Quedar en esta primera impresión, es no ver que en estas obras no sólo hay realidades que acontecen más allá del tratamiento formal, sino que señalan, contrariamente, que estamos ante un artista sumamente reflexivo y culto, incluyendo en ello el tema formal”.

Benko, miembro de Asociación Internacional de Críticos de Arte, destaca que en la obra de Sarmiento existe una labor por el rescate de la memoria, por lo que no es de extrañar encontrar “…los mitos, las fábulas, así como los cuentos de animales y de elementos diversos de la naturaleza que caracterizan a nuestras regiones”.

¨Las estrellas¨. Cerámica. 2023

Sarmiento ha participado en diversas exposiciones tanto individuales como colectivas en Venezuela, España, Holanda, Argentina, Grecia y China. Participando en residencias artísticas en Estados Unidos, Aruba y Holanda.

Actualmente desarrolla un proyecto llamado “Oda al pescador” donde retrata las vivencias de los pescadores en el caribe. El proyecto consta de pinturas, dibujos y cerámicas, donde continuará sus indagaciones sobre la cultura caribeña.

Samuel Sarmiento tiene su cuenta de Instagram @samuelsarmientostudio donde constantemente informa del desarrollo de sus actividades artísticas.

Lee también: El emprendedor venezolano Diego Medina impulsa su proyecto MerchandisePROS entre las empresas líderes en el área digital

¨Trópicos¨. Técnica mixta sobre papel. 2023

Samuel Sarmiento. Artista zuliano

Fotos: Cortesía Jonathan Petit