Alcaldía de San Francisco inicia limpieza de sus costas

La Alcaldía de San Francisco se suma al rescate del Lago de Maracaibo. Desde la plaza Bolívar se inició una jornada de recolección de desechos sólidos para aportar maquinaria y más de 150 personas en la recuperación del estuario natural.

En el marco del Primer Encuentro Técnico- Científico- Popular para el Rescate, Conservación y Desarrollo Sostenible del Lago de Maracaibo por parte del ayuntamiento sureño se desplegó un gran equipo del Instituto Público Municipal de Ambiente y Aseo Urbano (Imasur), bajo directrices del alcalde Gustavo Fernández, para aportar su grano de arena con un extenso equipo de saneamiento ambiental y maquinarias necesarias para la limpieza y conservación de los ocho kilómetros de costas que bordean al municipio.

Villapol Morales, director del despacho, detalló que se tiene previsto que estos días y la próxima semana continúe la limpieza. “Hoy ratificamos que nos sumamos a esta campaña para salvar al lago de Maracaibo. No es tarea fácil, es un trabajo de todos. El lago no tiene color y debemos sumar nuestros esfuerzos, no solo es el saneamiento sino también en la concientización”, afirmó.

“Todos los organismos estamos dispuestos para dar nuestro aporte, y hoy ponemos nuestro granito de arena en nombre del alcalde Gustavo Fernández. Con la participación de los tres niveles de Gobierno ya se comenzó a ejecutar para que nuestros ciudadanos puedan disfrutar de su riqueza, de lo que produce”, expresó Morales.

El presidente de Imasur, Carlos calles, resaltó que este es un trabajo importante, que se está emprendiendo desde las costas, ubicadas detrás de la Plaza Bolívar, y que se irá desplegando en lo largo de los ocho kilómetros que comprende el municipio. “Hay un cronograma bien definido, con nuestros organismos, está saneamiento ambiental, aseo urbano, Polisur, Bomberos, todos involucrados, la tarea está bien definida”, resaltó.

