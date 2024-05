Marabinos sacan cuenta para comprar el regalo del Día de las Madres

A menos de una semana para celebrar el Día de las Madres, los marabinos empiezan a buscar el regalo perfecto para obsequiarlo a esa persona que con su amor, cariño, compresión, cansancio y tristeza está siempre dispuesta a dar lo mejor de sí para el bienestar y felicidad de sus hijos.

Foto: Yorgelis Labarca

Esta fecha se define por qué el amor abunda, y los marabinos más que nadie lo saben. Algunos ya tienen el regalo comprado con mucha anticipación y otros se encuentran en la búsqueda de ese presente que cautivará a mamá.

Foto: Yorgelis Labarca

En un acostumbrado recorrido por el casco central de Maracaibo, Noticia al Día les preguntó a los usuarios si ya tenían elegido el obsequio. Algunos respondieron que “aún no sabían” mientras que otros dijeron que ya se lo “habían comprado”.

Entre los regalos más buscados están los electrodomésticos, así como ropa, zapatos, accesorios, perfumes, ropa interior y arreglos.

Foto: Yorgelis Labarca

Una comerciante expresó que las ventas han estado un poco bajas, que a diferencia del año pasado estas fechas eran más movidas, ella cree que es por el tema de las lluvias.

Como el típico maracucho, las compras de fechas importantes se dejan para última hora, ya sea porque hicieron un préstamo, porque un día antes le pagaron el sueldo o porque hicieron una “maraña”, como dicen.

Foto: Yorgelis Labarca

Lo cierto es que muchos no dejarán pasar por alto esta fecha tan especial que honra la labor de mamá, pero como dicen por ahí, “no se necesita un día en específico para celebrar esta fecha, decirle te quiero o demostrarle amor”.

Sin embargo, no todo es felicidad este día, porque no todos corren con la misma suerte, hay quienes gozan de ella por tenerla cerca, mientras que otros sienten tristeza al tenerla lejos o simplemente ya no se encuentra en este plano terrenal.

Lee también: Evaluna compartió cómo celebró el Día de las Madres

Noticia al Día / Fotos: Yorgelis Labarca