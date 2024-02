Manuel Rosales al presentar su Memoria y Cuenta: “No voy a dejar mi silla de gobernación vacía”

224149

-Manuel Rosales, gobernador del Zulia, dijo hoy durante la presentación de su memoria y cuenta ante las autoridades regionales, en el Palacio Federal del Consejo Legislativo del Estado Zulia (Clez), “no voy a dejar mi silla de la gobernación vacía, ni acceder los espacios en ninguna parte, porque eso me lo da la Constitución Bolivariana, la del estado, y las leyes nacionales y regionales”.

Recalcó: “No la voy a dejar jamás y donde tenga que llegar a defender al Zulia, lo haré” .Luego agregó: “No fui hecho para declarar al Zulia en guerra contra el gobierno nacional u otros sectores, a mí me eligieron para solucionar los problemas del Zulia”.

En su discurso ante el cuerpo legislativo, que arrancó aplausos entre los asistentes, aseguró que el 2023 fue un año bonito e inspirador a pesar de lo que ocurrió “porque nos levantamos y estamos comprometidos por la calle del medio a trabajar, a seguir trabajando con alma, vida y corazón para que el Estado vuelva a ser la región más próspera de Venezuela y el gran referente de Latinoamérica”, manifestó.

Destacó que a quienes quieren tirarle por las redes o por dónde sea, que se preparen porque se va seguir reuniendo con quien deba hacerlo, no sólo en el país, sino afuera si es posible.” Andan pendientes a ver qué foto me hacen para inventarme cuentos”.

El gobernador dijo que hasta con su salud se han metido, y aclaró que está bien. “Si me hiciera eco de esas provocación, no me dejarían gobernar”, aclaró

Antes de finalizar anunció que, este año regresará el Programa de Alimentación Escolar para las escuelas de la región y se reforzará el programa Con Buenos Ojos, el Programa Francisco Ochoa para formar en carreras intermedias y el de área turísticas para los estudiantes.

Noticia al Día