Difunden un presunto comunicado en el que la madre de los hermanos García aseguró que son enfermos mentales

A través de las diferentes redes sociales e incluso en varios medios de comunicación del país está circulando un presunto comunicado escrito por Rebeca Álvarez Capriles, madre de Rebeca y Francisco García, acusados de acoso sexual contra varias personas en el municipio El Hatillo del estado Miranda, en el que asegura que sus hijos son personas con problemas mentales muy severos.

En el supuesto comunicado, la mujer defendió a sus hijos, denunciando que se les ha juzgado y sentenciado sin que se conozcan los resultados de las investigaciones que la Fiscalías 59 y 66 del Ministerio Público vienen adelantando desde que salieron a la luz pública las denuncias de acoso.

“Solo se ha escuchado un lado de esta desgarradora historia, pero no puedo seguir callando. Ruego que entiendan que mis dos hijos están enfermos, ambos han sido diagnosticados, han estado en constante tratamiento por años. Pero su condición no los hace menos humanos. Al contrario, son verdaderamente vulnerables”, escribió la mujer en la carta.

Aseguró que mantuvo el silencio por recomendación de los abogados. Sin embargo, considera que su familia ha recibido un “ataque sin tregua y despiadado. Denunció que el sistema legal venezolano permitió vulnerar el derecho a la legítima defensa, sin que haya una “investigación justa”.

“Se ha escuchado solo la versión de dos cómplices, que en un principio incitaron a la conducta de mi hija. He visto con verdadero horror cómo a ellos (Francisco y Rebeca) y a toda mi familia se les ha llevado al escarnio público sin convicción, sin pruebas, basándose solamente en una sola versión, se han inventado delitos”, expresó la mujer.

En el texto, la progenitora defendió a sus hijos con argumentos sobre la salud mental. Describió a Francisco como una “persona amable que practica yoga, pilates y maneja bicicleta”. Aunque admitió que “confunde la realidad con la fantasía” y aseguró que no es agresivo. “Sus psiquiatras le estiman la edad mental de un niño de 12 años”, alegó.

“La condición de mi hija mayor Rebeca es mucho peor, mucho más complicada. Tiene trastorno límite de la personalidad, con bipolaridad y rasgos esquizofrénicos, aún recuerdo lo devastada que me sentí cuando leí que es el cáncer de las enfermedades mentales”, se lee en la carta.

“Odio seguir alimentando el morbo, pero si se ha permitido decir tantas blasfemias en redes, yo también voy a hablar. La verdad es que no se cómo mi hija conoció a Coco Aguirre, sé que ella se dio cuenta rápidamente que mi hija no era una persona estable, no sé si por inmadurez o por no entender la gravedad de la situación. Le siguió el juego, me consta no solo porque tengo los registros bancarios , sino porque yo misma lo hablé con ella, en varias oportunidades mi hija me robaba dinero para mandárselo a ella”, reza parte del comunicado presuntamente escrito por la madre de Rebeca y Francisco García.

Noticia al Día