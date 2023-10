“La primaria dejó de ser un hito político y se convirtió en un desafío del ciudadano”: Freddy Superlano

167248

Para el dirigente de Voluntad Popular, Freddy Superlano, la elección primaria más allá de ser un hito político que busca consolidar la unidad del mayor grupo de fuerzas democráticas opositoras del país, también se ha convertido en un desafío para los ciudadanos y en un ejercicio de participación que permitirá a los venezolanos prepararse para las elecciones presidenciales de 2024.

Superlano, quien declinó el viernes 13 de octubre su candidatura a favor de la abanderada por Vente Venezuela María Corina Machado, destacó que es momento de dejar de lado los intereses políticos, personales y de partido para tratar de consolidar una unidad fuerte que pueda dar la cara y luchar.

Todo esto, pese a las escasas condiciones electorales, por movilizar a la ciudadanía no solo el próximo año, sino también en 2025, cuando se espera se lleven a cabo elecciones regionales y municipales en todo el país.

Tanto Superlano como Machado, la candidata que lidera por un amplio margen las encuestas para la primaria en todo el país, se encuentran inhabilitados para acceder a cargos públicos, por lo que su participación en unos futuros comicios presidenciales aún está en jugo.

Sobre este punto, el dirigente de la tolda naranja dijo que deben seguir ejerciendo presión en los meses venideros no solo para levantar las sanciones que pesan sobre varios políticos opositores, sino para que el gobierno no use estas medidas como un arma para manipular los resultados electorales

“Es inconstitucional la inhabilitación, pero tienes que seguir ejerciendo la presión para que no sea esa condición la que no te permita participar. Sin embargo, llegado el momento hay que tomar decisiones. Eso debe estar en la conciencia de todos los candidatos que estamos inhabilitados, pero también en aquellos que no y qué creen que son intocables cuando en este país eso no es posible. Significa que todo aquel que se convierte en una amenaza puede ser víctima también de una inhabilitación”, manifestó en declaraciones dadas unos días antes del anuncio de su renuncia a la candidatura.

