Bryant Flete y Héctor Giménez se suman a la pretemporada de Águilas del Zulia

Los jugadores del cuadro Bryant Flete, Eduardo Torrealba y el coach de bateo, Héctor Giménez, se sumaron a la pretemporada de Águilas del Zulia en el estadio Luis Aparicio el Grande de Maracaibo.

Flete, con cinco temporadas en la liga, viene de su mejor campaña estableciendo topes ofensivos en la mayoría de los departamentos, como hits (42), dobles (9), triples (3), carreras empujadas (16) , boletos recibidos (38), promedio (319) y OPS (935).

“En lo personal quiero superar los topes que tuve el año pasado. Para eso me preparé bien físicamente, espero superar muchas cifras y ayudar al equipo a ganar”, destacó Flete tras su primera jornada de trabajo en el nido, donde realizó práctica extra de bateo.

El nativo de Puerto Cumarebo, en el estado Falcón, ha sido tomado en cuenta por la Federación Venezolana de Beisbol para representar al país en los juegos deportivos panamericanos Santiago 2023, a desarrollarse del 20 de octubre al 5 de noviembre.

“Gracias a Dios me están dando la oportunidad de representar al país. Estoy esperando la logística, pero sólo me ausentaré unos ocho juegos del equipo. Luego regreso para ayudar al equipo, sé que no voy a estar disponible este año en la lista de refuerzos, porque vamos a clasificar”, aseguró.

Otra de las novedades en la calurosa jornada fue la incorporación del jugador Eduardo Torrealba, quien llegó al equipo vía cambio con el lanzador Eduardo Jiménez desde los Tiburones de La Guaira.

“Estoy agradecido con la gerencia de las Águilas por tomarme en cuenta. Sé que aquí puedo tener más oportunidades de jugar”, dijo el atleta de 24 años perteneciente a los Yankees de Nueva York.

Esta temporada repartió su actuación entre las categorías clase A y doble A, conectando 63 imparables en 260 turnos, con diez dobles, dos cuadrangulares y 38 rayitas fletadas.

“Mi posición natural es campocorto, aunque este año jugué mucho en tercera y segunda bases. Puedo aportar al equipo en cualquier rol, ya sea tocando la bola, robando bases, jugando en defensa”, agregó.

De vuelta al nido

Héctor Giménez jugó 18 temporadas en la liga, las últimas dos con el uniforme de las Águilas del Zulia y no dudó en uniformarse de nuevo con el equipo occidental.

“Estoy muy contento de volver a las Águilas. Cuando me contactaron para regresar, ahora como técnico, no lo dudé. Aquí me trataron muy bien. Tenía una oferta para ir a República Dominicana, pero preferí venir aquí de nuevo”, dijo Giménez, en declaraciones a los medios de comunicación presentes en el nido.

“El equipo tiene mucho talento joven y mi rol será ayudarlos a seguir mejorando. Sobre las coversaciones con el mánager Pat Listach, puedo decir que se ve que es un hombre de beisbol, y el trabajo del staff es guiarlo a como es la liga”, agregó Giménez.

El equipo seguirá su etapa de preparación este viernes desde las 9.00 am con el primer juego interescuadras.

Róster de pretemporada

Lanzadores: Alejandro Chacín, Ismael Guillón, Eudis Idrogo, Luis Cedeño, Elvis Araujo, Andrés Parra, José Moreno, Deretd Parra, David Morillo, Henry Gómez, Roysbell Santodomingo, Francisco Carrillo, José Dávila, Carlos Quevedo, César Álvarez, Luis Moncada, Alexis Tapia, Jéfferson Medina, Amílcar Medina, Wílber Rodríguez, José Flores, Omar Hernández, Alvin Herrera, Ánderson Muñoz.

Receptores: Nehomar Caldera, Derwin Andrade, Diego González, Luis Hernández.

Infielders: José Salas, Luis Castro, Carlos Herrera, José Colmenares, Óscar Cedeño, Nerwilliam Cedeño, Audie Jiménez, Keine Urdaneta, Gustavo Cardozo, Deiner López, Jesús Chirinos, Bryant Flete, Eduardo Torrealba.

Outfielders: Alexánder Suárez, Endry García, Édgar Basabe, Álex Romero.

Técnicos: Gustavo Molina, Guillermo “Memo” Larreal, Álex Delgado, Mario Labastidas, Gary Villalobos Russell Vásquez, Raineiro Coa, Héctor Giménez.

Invitados: Carlos Naveda, Luis García, Kleyderve Andrade.

Prensa Águilas