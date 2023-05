Gabriel Boric afirma que situación de Venezuela es “seria” y rechaza postura de Lula

103294

-El presidente de Chile, Gabriel Boric, rechazó este martes las declaraciones de su homólogo brasilero, Lula da Silva, quien el lunes aseguró que el autoritarismo en Venezuela es «una narrativa construida», al abogar nuevamente en defensa de Nicolás Maduro.

En el marco del encuentro de mandatarios sudamericanos en Brasilia, Boric dijo que tiene discrepancias con la postura de Lula, y que la situación de Venezuela es «seria».

«En estos espacios es donde se resuelven los problemas y no con declaraciones, en donde solamente nos atacamos los unos a los otros. Eso, sin embargo, no puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principios, es importante. Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria. Y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de milesde venezolanos que hoy día están en nuestra patria», manifestó Boric.

El presidente chileno enfatizó que se debe tener «una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno», y que no se puede ignorar la grave situación que enfrenta Venezuela en cuanto a la violación de derechos humanos y la crisis política, económica y social que atraviesa.

Boric hizo estas declaraciones en el marco del encuentro de mandatarios sudamericanos en Brasilia, donde se discutieron temas como la lucha contra la pandemia de COVID-19, la recuperación económica de la región y la situación política en países como Venezuela.

Con estas palabras, el presidente chileno se suma a otros líderes de la región que han expresado su preocupación por la situación en Venezuela y han llamado a la comunidad internacional a tomar medidas para proteger los derechos humanos y apoyar una solución democrática y pacífica a la crisis en ese país.

Noticia al Día