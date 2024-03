Habilitan todas las iglesias de Maracaibo para el tradicional Recorrido de los Siete Templos

252091

Semana Santa es una fecha llena de tradiciones. El Recorrido de los Siete Templos una de éstas. Dicha actividad se lleva a cabo la tarde del Jueves Santo y consiste en visitar siete templos para simbolizar la ida de Jesús al Huerto de los Olivos o de Getsemaní, lugar al que se dirigió después de la Última Cena.

Foto: cortesía

El presbítero Nedward Andrade, párroco-rector de la basílica santuario Nuestra Señora de Chiquinquirá, dijo hoy a Noticia al Día que todos los templos parroquiales estarán activos para ese evento y queda a disposición de la feligresía escoger los que va a visitar mañana Jueves Santo.

Cientos de devotos realizan este recorrido todos los años. Se recuerda las estaciones que hizo Jesús desde el cenáculo, el Jueves Santo, hasta el Calvario, el Viernes Santo.

Foto: cortesía

En Maracaibo numerosas iglesias abren sus puertas este Jueves Santo para recibir a quienes se dispongan a mantener viva la tradicional visita a los santuarios. En esta oportunidad se ofrecen todos los templos permitiendo a los creyentes conectarse con los momentos tal vez más difíciles de la vida de Cristo.

Foto cortesía

Las siete visitas

1ra. Desde el cenáculo hasta el huerto de Getsemaní, donde oró y sudó sangre.

2da. Desde el huerto, donde fue preso, hasta la casa de Anás, donde fue interrogado y recibió una cruel bofetada.

3ra. A casa de Caifás, donde fue escupido, y padeció graves injurias y dolores toda la noche.

4ta. A casa de Pilato, el gobernador romano, donde fue acusado por los judíos con muchos falsos testimonios.

5ta. Al palacio del rey Herodes, donde fue escarnecido por él y toda su soldadesca.

6ta. De vuelta a casa de Pilato, donde fue azotado, coronado de espinas y escarnecido y condenado a muerte.

7ma. De casa de Pilato al monte Calvario, llevando a cuestas la cruz en la que fue crucificado.

Foto: cortesía

Esta es también una ocasión propicia para meditar las Siete Palabras de Jesús en la cruz.

Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.

Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso.

Mujer, ahí tienes a tu hijo.

Eli, Eli, ¿lama sabactani? . Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

Tengo sed.

Todo está cumplido.

Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.