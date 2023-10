165481

El centro de Manhattan, que alberga la mayor comunidad judía fuera de Israel, se convirtió en el escenario donde cientos de manifestantes se pronunciaron en contra de las acciones de Israel contra el pueblo palestino, y ratificaron el derecho a la defensa del pueblo de Gaza, castigado por décadas de dominio israelí.

Entre los manifestantes se encontraba un nutrido grupo de judíos ortodoxos, que nuevamente alzaron su voz contra el Estado de Israel y su ilegal posesión de las tierras palestinas. Los judíos ortodoxos se declaran antisionistas y se oponen a la existencia del estado de Israel por razones religiosas, ya que creen que hasta que no venga el mesías, les está prohibido tener su propio estado.

La concentración en Nueva York también recibió la presencia de manifestantes a favor de Israel, que se enfrentaron con gritos a sus adversarios pro palestinos, lo que ameritó la presencia de efectivos policiales que evitaron el choque entre los dos grupos.

La gobernadora de la ciudad, Kathy Hochul, se pronunció en contra de esta concentración y mostró su desacuerdo con las personas que apoyan a Palestina, alegando que respaldan la violencia.

Uno de los manifestantes de nombre Eugene Puryear, dijo que las autoridades de la ciudad “no quieren que tengamos ningún amplificador de sonido porque no quieren que el pueblo de Nueva York nos escuche porque no quieren que la gente sepa que los palestinos tienen razón al oponerse a la ocupación. La resistencia al apartheid no es terrorismo”, dijo.

Aunque las manifestaciones mantienen una tensa calma, los simpatizantes de cada bando se sueltan todo tipo de comentarios. Llevaron banderas de ambos países, además de la de Estados Unidos, pancartas y algunos practican rezos en plena calle.

Lea también: Autoridades investigan la misteriosa muerte de un hombre que cayó desde el piso 39 de un edificio en Caracas

Noticia al Día/Ultimas Noticias