“El caballero de la salsa”: Gilberto Santa Rosa cumpleaños este 21 de agosto

143974

Un 21 de agosto, pero de 1962, nació Gilberto Santa Rosa Cortés en Santurce, San Juan, Puerto Rico, cantante puertorriqueño de salsa, conocido “El Caballero de la salsa”. Intérprete de Salsa, baladas románticas y boleros.

Lea también: https://noticialdia.com/entretenimiento/sabias-que-un-venezolano-es-la-voz-de-bob-esponja-en-espanol-luis-carreno-pinango-actor-de-doblaje-nacio-un-20-de-agosto/

A los 12 años organizó una agrupación de aficionados dando sus primeros pasos en el género de la música tropical. Dos años más tarde recibió del maestro Mario Ortiz la primera oportunidad para grabar profesionalmente.

A sus 24 años debutó como solista y director de orquesta con el apoyo de la compañía Combo Records del maestro Rafael Ithier y el productor Ralph Cartagena.

Su primera producción para este sello fue Punto de vista en 1990, la cual recibió disco de oro y Platino. Pero a esta siguieron entonces los exitosos lanzamientos de nuevas producciones como fueron Perspectiva (1991), A dos tiempos de un tiempo (homenaje a Tito Rodríguez editado en 1992), Nace aquí (1993), De cara al viento (1994), The Man and His Music (producción que en 1995 recoge en vivo la presentación del artista en el prestigioso Carnegie Hall de Nueva York); Esencia (1996) y De corazón (1997).

Su música y su estilo inconfundible lo llevaron hasta Japón, país que visitó como embajador musical de Puerto Rico en 1995 y en el que logró romper con las barreras idiomáticas, al interpretarles “De cara al viento” en el difícil idioma japonés.