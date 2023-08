Murió el padre de Olga Carmona, la goleadora española en la final mundialista

144100

La alegría de la jugadora de la selección española Olga Carmona, autora del gol que dio el título mundial a su país este domingo, se ha visto empañada por la muerte de su padre este mismo día.

La Federación Española de Fútbol (RFEF) lamentó en un comunicado el fallecimiento del padre de la jugadora.

“La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo”, precisó la RFEF en una pequeña nota.

“Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor”, añadió la Federación, que cerró su comunicado con palabras para la artífice del título mundial español.

“Te queremos, Olga, eres historia del fútbol español”, concluyó la RFEF.

Horas después de conocer la noticia, Olga dedicó unas palabras a su padre a través de la plataforma X: “Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”.

Carmona fue la autora del gol frente a Inglaterra en la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que dio el título a España.

La jugadora había dedicado su tanto a la madre de una de sus mejores amigas que había fallecido también recientemente.

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3 — Olga Carmona (@7olgacarmona) August 20, 2023

AFP