Los Azulejos de Toronto no contarán con Eduardo Escobar

Los Azulejos de Toronto informaron que dejaron en libertad al venezolano Eduardo Escobar y ahora es agente libre.

Escobar había acordado con el equipo canadiense un contrato de Ligas Menores con invitación al campo de entrenamiento, sin embargo, no logró convencer al actual estratega.

El criollo tiene una línea de bateo en su carrera de .253/.305/.430 con 164 jonrones. Por otro lado, la temporada pasada bateó .226/.269/.344 con seis cuadrangulares en 309 visitas al plato en 99 juegos vistiendo las camisetas de los Angelinos de Anaheim y de los Mets de Nueva York.

Noticia al Día

