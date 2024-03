Dos venezolanas estarán en el escenario junto a Karol G: una percusionista y la otra trompetista

249374

Dos hermosas venezolanas forman parte del a banda que acompañan en la gira a Karol G, entre ellas Linda Briceño y Katiuska Fernández.

Linda Briceño, es trompetista y es conocida en la industria musical como Ella Bric, subirá al escenario del Estadio Monumental de Caracas junto a la colombiana y el resto de la banda del Tour Mañana Será Bonito.

“El hecho de ser venezolana y estar en mi país después de tanto tiempo me llena de orgullo”, comentó en una entrevista con Shirley Varnagy.

¿Cómo llegó a trabajar con Karol G?

Linda Briceño recordó durante entrevista cómo logró llegar hasta el equipo de Karol G. “Yo recibí una llamada de Crystal Torres, quien es la trompetista de muchos artistas incluidos Beyoncé”, señaló.

Torres le comentó que la había llamado Beyoncé y Karol G al mismo tiempo para que las acompañara en sus respetivas giras. Torres de origen puertorriqueño prefirió tomar la oferta de trabajo de Beyoncé, a quien ya conocía y le propuso a la venezolana ir con Karol G.

“Le dije que sí. Una de las razones fue porque quería tener la experiencia. Toda la banda de Karol son puras mujeres y será el tour más grande de ella. Toda la tecnología y lo que va a haber es lo que más me llamaba la atención para ser parte”, precisó.

“Este concierto va a marcar un antes y un después en la escena musical venezolana”, aseguró.

Fernández por su parte, es percusionista y también acompaña a La Bichota en su gira.

Kati escribió emocionada en sus redes: “Ni en mis sueños más alocados me imaginé estar involucrada en algo tan increíble como esto! Gracias infinitas a @karolg @yegiraldo_ @robtrujillomusic por permitirme hacer lo que más amo a este nivel, es un sueño hecho realidad!!! Thanks to @chriscornejo_ for this amazing video crack!”.

