Carlos Carrasco estará desde el inicio con los Guardianes de Cleveland

249603

El lanzador venezolano Carlos Carrasco formará parte de la rotación de los Guardianes de Cleveland para el inicio de la temporada 2024 de las Grandes Ligas.

“¡Carlos Carrasco está en la lista de 26 hombres para el día inaugural! Año 1 – Año 15. Estamos emocionados de que regreses, Carlos” fueron las palabras del equipo en redes sociales.

Carrasco pasó 11 años con el conjunto de Cleveland, sin embargo, en 2020 fue traspasado a los Mets de Nueva York. Después de registrar la peor efectividad de su carrera la temporada pasada, volvió a los Guardianes.

“Cookie” comenzará su temporada número 15 en la MLB y la número 12 con los Guardianes de Cleveland asumiendo un puesto en la rotación de abridores.

Lee también: Elvis Andrus fue dejado en libertad por los Arizona Diamondbacks

Noticia al Día

Carlos Carrasco has made the 26-man roster for Opening Day!



Year 1-Year 15 … We’re excited to have you toe the rubber back in the Cleveland, @Cookie_Carrasco! ❤️#ForTheLand pic.twitter.com/fw6PIhjSbR