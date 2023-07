Guerreros de Cristo FC sub 9 se mantiene líder tras golear a Rayo Zuliano

127540

En la continuación de la Liga de Desarrollo Afez Conferencia Central “Corazón Vinotinto” grupo A, la sub 9 de Guerreros de Cristo FC goleó a su similar de Deportivo Rayo Zuliano 0-5, en condición de visitante, en la cancha Lino Alonso en lo que fue la jornada 9 del torneo.

La goleada le permite a los “guerreristas” mantenerse invictos y líderes de su grupo con marca perfecta de 21 puntos en siete compromisos. Los ‘chipilines’ mantienen un ritmo arrolador con 38 goles marcados y solo dos recibidos. En la segunda posición y distante aparece Francisco de Miranda FC con 13 unidades, Centro Gallego Maracaibo con 12 y Academia Celis FC con 9 puntos.

En el buen desempeño de la sub 9 “guerrerista” sobresale el goleador Juan García con 15 tantos, representanto el 40 % de los goles marcados por su equipo. Mientras que en la arquería la destacada labor del cancerbero Jacob Díaz, que sólo ha recibido dos goles, ha contribuido en el invicto de su conjunto.

En el resto de la jornada, la sub 11 de Guerreros de Cristo A se impuso 0-3, la Sub 13 ganó 2-4, la Sub 15 cayó 3-1 y la sub 20 fue goleada 10-1. Todas las categorias se enfrentaron a su similar de Rayo Zuliano A en la cancha Lino Alonso.

Mientras que la sub 13 de Guerreros de Cristo B se llevó la victoria 3-0 ante Cóndor FC y la sub 15 B cayó 0-3 ante Estudiantes del Zulia, los dos compromisos realizados en la cancha Lago Mar Beach al norte de la ciudad.

Este fin de semana continuará rodando el balón en las canchas de Maracaibo en la Liga de Desarrollo Afez Conferencia Central “Corazón Vinotinto”.

Nota de Prensa