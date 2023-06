División de honores para Guerreros de Cristo FC en el Torneo Corazón Vinotinto

118621

-Las divisiones menores de Guerreros de Cristo FC mantuvieron su buen desempeño al dividir en sus compromisos por la jornada siete en la continuación de la Liga de Desarrollo Afez Conferencia Central.

Las menores de Guerreros de Cristo FC y Centro Gallego se enfrentaron entre si. La sub 9 y sub 13 ‘guerreristas’ obtuvieron sendas victorías. La mas pequeña se impuso 6-2, mientras que la sub 13 goleó 4-0.

Por su parte, la sub 11 y sub 15 no pudieron ante sus rivales y fueron goleadas. La 11 cayó 5-0 y la 15 resbaló 11-1. Todos los compromisos se jugaron en la cancha Club Centro Gallego que sirve de sede a las categorías menores ‘galleguistas’.

Finalmente, la sub 13 de Guerreros de Cristo FC “B” empató 1-1 ante Venezuela Soccer en la cancha del Colegio Claret.

El Torneo Corazon Vinotinto continuará el proximo fin de semana cuando se juegue la jornada número ocho y las divisiones menores de Guerreros de Cristo FC, dirigidas por Juan Betancourt, recibirán en su cancha Lago Mar Beach a sus rivales a partir de las 9 de la mañana.