Neuro Bracho: “Los elementos de un buen ciudadano y la base de mi Fundación son la fe, la cultura y el civismo” (Ramón Ali Soto Parra)

Es fruto de la unión de Ana María Soto y Neuro de Jesús Bracho Almarza. Nacido el 17 de febrero de 1988. Siendo un niño que no trascendía los 7 u 8 años de edad, su papá quien comerciaba pescados y mariscos, era amigo de los hermanos de Ángel “Pancho” Fuenmayor, a quienes mejor se les conoce como Los “Chon” oriundos de Santa Rosa, lo lleva a una casa, allí estaba toda esta familia de excelentes músicos tocando géneros llaneros “…Mi papá tuvo que salir y me dijo: Hijo quédate en esta casa con estos amigos que yo te paso buscando más tarde” . Uno de ellos le dice “Todo el que llegue aquí tiene que tocar un instrumento asignándole unas maracas, a pesar de no haber tenido un contacto previo a este encuentro con algun instrumento, pudo seguir el ritmo.

Neuro Segundo Bracho Soto se apega mas a la gaita al ver un conjunto no profesional, conformado por sus amigos y primos, que regularmente amenizaba las parrilladas y compartir de domingos, “al verlos tocar en vivo surge mi inclinación a la gaita, anterior a esto no me gustaba”. Valmore Albornoz acompañado de Pancho Fuenmayor y Delvis Pérez, fueron a un ensayo de este grupo para asesorarlos y de allí surge el contacto y la invitación para que pertenezca a FUNDAPAVIL -Fundación Padre Vílchez- y en un grato recuerdo su papá reconoce a Angel “Pancho” Fuenmayor y le cita aquel momento cuando lo dejó en la casa materna en Santa Rosa y tocó las maracas… Se inicia allí como solista, participando en la agrupación Zagaleando.

“Mi primer profesor en FUNDAPAVIL fue Elvis Cano, con los primeros acordes en guitarra y en vocalización fue Pablo Rincón”.

“Pancho” siempre le aconsejó desarrollar el teclado, por su facilidad en la parte armónica al ver su desenvolvimiento con la guitarra.

A mediados del año 2009 se inicia con los Zagalines del Padre Vílchez. vistiendo su uniforme hasta llegar a su dirección y formación, ha participado con los Zagales del Padre Vilchez, como se estila en FUNDAPAVIL pasar por esta agrupación al cumplir el ciclo de formación en Zagalines.

Ha participado con diversas agrupaciones, pasándose por la guaracha. En el 2019 entra a Saladillo 70 ganando el concurso de la Gaita del Año con la creación de Argenis Sánchez y en voz de Douglas Ochoa, titulada -Amores Maracaiberos-.

En el año 2021 obtienen el primer lugar nuevamente con Saladillo 70 con la gaita Aires Decembrinos, del mismo Argenis Sánchez, en su faceta como productor mezcla, masteriza una gaita del Gran Ramón Rincón para Zagalines del Padre Vilchez, obteniendo gaita del ano 2021 renglón infantil con la gaita titulada -Santuario de amor-.

Ha vestido de igual forma el uniforme de la filial de la Gaita, Maragaita y del Ensamble San Francisco.

Es creador y propulsor de la Fundación Vida Hermosa “Siguiendo la enseñanza para enaltecer la cultura a través de la formación de niños allí dirige la agrupación infantil Niños Cultores Zulianos. Desde su carácter cristiano se trazó un proyecto de vida “Donde se desarrollan los tres pilares fundamentales del ser: la fe, la cultura y el civismo”

Neuro es un incansable luchador y promotor cultural, que tiene no solo apego y amor por las expresiones musicales sino por el arte en general, teniendo en cuenta como premisa el arte transformador de vidas.