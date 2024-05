Hace mucho, cuando comenzaba en el periodismo, a la redacción del diario Critica, Miguel Ángel Rossel – director – trajo las computadoras para sustituir no menos de 10 máquinas de escribir a tracción de sangre Olivettis, sonoras y mañosas que a partir de la una de la tarde hacían un concierto de tecleo que se apagaba cuando el sol se marchaba del ventanal…lejos en el lago.

Lucía Contreras, Fanny Añez (+), María Luisa Villalba (+), Zenda Arévalo recibieron aquel cambió hacia la modernidad con regocijo. Ya Panorama tenía rato con sus increibles VDT. Yo, en cambio, tuve resistencia. Todas las mañanas, Rossel, preguntaba si yo había comenzado a usar la computadora. Le decían que no. Una mañana agarró la vieja Olivetti, la última que quedaba en redacción y la desapareció. A la fuerza tuve que aprender del teclado sensible de un clon. Me costó un mundo llegar a lo cyber. En ese tiempo solamente era words, no había intenet, ni chateos, ni redes sociales, sin embargo, una vez que me acoplé a la nueva tecnología me olvidé del sonido poético de las viejas máquinas de escribir.

Las redes y los chateos vinieron despues. En Panorama no me fue difícil operar las VDT y en Polisur entré en la fiebre del chateo por Messenger, la super maravilla del buscador Google y esa octava maravilla: Wikipedia.

Hoy me ha tocado acoplarme a las IA. Creo que es una herramienta sorprendente, abrevia esas tareas monótonas, hace informes, reportes, diseños, análisis, biografias en segundos. Hace poco, el Maestro Alexis Blanco, dejó en mi muro del Facebook una crítica muy sabia sobre las IA, estoy muy de acuerdo en su planteamento, sin embargo, hice una broma.

Desde esa tarde algo me carcomía la mente. Moisés Nahín en su libro “Lo que nos está pasando” advierte que las IA generarán cambios dramáticos en la sociedad moderna. Esta mañana me propuse probar qué tan alocado es esto de la IA y pedí a Bing que compusiera una canción ranchera como Juan Gabriel que hablara de un anillo. Esto escribió:

Claro, aquí tienes una canción ranchera al estilo de Juan Gabriel sobre un anillo de compromiso:

Estribillo:

Ay, mi amor, te traigo en mis manos

Un anillo, brillo de estrellas

Es promesa de mis mañanas

Esperanza de amor eterno

Verso 1:

En el brillo de este diamante

Veo reflejado nuestro amor

Como el sol que ilumina el monte

Así iluminas tú mi corazón

Verso 2:

Este anillo es más que un símbolo

Es un pacto entre tú y yo

Para amarnos y respetarnos

Hasta que la muerte nos separe, mi amor

Estribillo:

Ay, mi amor, te traigo en mis manos

Un anillo, brillo de estrellas

Es promesa de mis mañanas

Esperanza de amor eterno

Puente:

Con esta joya te entrego mi vida

Y te pido, cariño, tu mano

Juntos forjaremos un camino

Lleno de sueños, lleno de años

Verso 3:

Que este anillo sea testigo

De un amor puro y verdadero

Como el agua clara de un río

Así de grande es lo que yo te quiero

Estribillo:

Ay, mi amor, te traigo en mis manos

Un anillo, brillo de estrellas

Es promesa de mis mañanas

Esperanza de amor eterno

Coda:

Y cada vez que mires tu mano

Recuerda que mi amor es sincero

Este anillo de compromiso

Es el guardián de nuestro amor primero

Espero que esta canción capture la emoción y el compromiso que representa un anillo de compromiso, al estilo único y romántico de Juan Gabriel.

Luego de ver esto, ahora, lo que tengo es miedo.

Josué Carrillo