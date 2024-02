La cineasta zuliana Patricia Ortega triunfó en los Premios Carmen del Cine Andaluz

224764

La cineasta zuliana Patricia Ortega triunfó en los Premios Carmen de la Academia de Cine Andaluza en España, con cuatro galardones para su película Mamacruz, la noche de este sábado 3 de febrero en la Casa Colón de Huelva.

El filme Mamacruz obtuvo el premio a Mejor Dirección para Patricia Ortega, Mejor Actriz de Reparto para María Paz Sayago, Mejor Actriz Principal para Kity Manver y Mejor Montaje para Fátima de los Santos.

Los Premios Carmen de la Academia de Cine de Andalucía, reconocen el talento de las producciones de la región andaluza y se ha realizado en tres ediciones, consolidándose como uno de los más importantes en España.

Patricia Ortega, Mejor Dirección en Premios Carmen. Foto: Captura de pantalla.

Al subir a recibir su estatuilla, Ortega dijo emocionada, “Ay vergación, yo no sé, bueno, si sé es que para mí ha sido un viaje y tengo que dar las gracias a este territorio andaluz que me abrió los brazos, me abrazó y me ha permitido tener un futuro mejor, para los inmigrantes es muy importante ese abrazo”.

Mamacruz es una polémica película que narra el despertar sexual de una señora de la tercera edad, quien, gracias al internet, descubre todo un mundo que le hace cambiar muchas cosas en las que creía. El filme tuvo un intento de censura del partido político Vox que generó una gran discusión en diversos medios de comunicación en España.

Patricia Ortega escribió en su cuenta de Instagram “Ser inmigrante, llegar a tierras desconocidas, hacer una película, que confíen en ti, que te quieran y pa´ colmo que te den un premio… Parece una película.”

También expresó su agradecimiento a quienes la apoyaron en la realización del filme. “Gracias a todo el equipo, porque tener tanto talento reunido es un privilegio”.

Noticia al Día. Fotos: Captura de pantalla y cortesía

