114190

Es un hecho que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no hará el acompañamiento en el proceso interno de la oposición, por lo cual la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), María Carolina Uzcátegui, indicó que, “hay unanimidad en la decisión de seguir adelante, porque aquí no nos dejaron alternativa, es autogestionada o no hay primaria”.

Las declaraciones las emitió en entrevista con la periodista Shirley Varnagy, donde añadió, ante la consulta de si es en realidad la vía el proceso interno, “la primaria siempre va a ser la mejor vía, porque es la forma en que la gente tiene la oportunidad de ser parte de una decisión”.

Destacó que la decisión no se toma en una cúpula, “yo no descarto que más adelante se torne una estrategia que pudiera haber por cualquier otra acción represora que se realice para evitar que tengamos un candidato con la suficiente legitimidad para el 2024”.

“Pudiera darse un acuerdo político entre factores, pero por ahora para nosotros, el objetivo es la primaria”, puntualizó la Vicepresidenta de la CNP.

🗳️ La vicepresidenta de la CNdP María Carolina Uzcátegui no descarta un consenso entre los partidos de la Plataforma Unitaria para escoger al candidato presidencial opositor, ante un nuevo escenario de saboteo hacia las primarias.



📻 @ShirleyVarnagy pic.twitter.com/GXLvLkE3Em — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) June 19, 2023

Lee también: “Pedimos a las iglesias que sean centros de votación para la primaria”: Jesús María Casal

Noticia al Día