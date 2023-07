Mimi Lazo: “La menopausia es el momento de la vida cuando te sientes más levantadora”

134977

-Para Mimí Lazo, la menopausia es el mejor momento en la vida de una mujer. “Es la etapa de la vida cuando te sientes más bella, más levantadora, te quieres comer al mundo y a todos”, asegura la reconocida artista venezolana.



La actriz de “Vieja yo” quiere ser parte de la generación que elimine, de una vez, el estigma, la vergüenza y la ansiedad generada en torno a la menopausia. “ Y pensar que las mujeres piensan que cuando estás menopáusica no vas a tener más éxito, ni más novios, ni más ganas de hacer el amor ni más ganas de amar, ni más ganas de nada”, cuestionó Lazo en una publicación junto a un video, donde recordó el personaje de Brigitte, quien pasaba por la menopausia en la novela Guerra de Mujeres.



La artista señaló que hoy día las mujeres saben más, se alimentan bien y no agarran rabias que producen químicos en el cuerpo que dañan. “La menopausia tan temida llega muy, pero muy tarde. ¿Y a mí cuándo me vino? No sé, pero me encantaría volver a tenerla”, destacó Mimí.

La reconocida intérprete de tv sigue demostrando lo feliz, dichosa y segura que está en su relación con el también actor Luis Fernández, pues resulta que dejó a sus seguidores en redes sociales impactados al anunciar que en cualquier momento le pide matrimonio a su pareja.



Con información Últimas Noticias