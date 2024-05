El primer retrato oficial del rey Carlos III del Reino Unido salió a la luz este martes 14 de mayo, algo más de un año después de su coronación, el 6 de mayo de 2023.

Firmado por el retratista Jonathan Yeo, el cuadro muestra, en unos dominantes tonos rojos, al monarca británico vestido con el uniforme de los Guardias Galeses, con el que fue nombrado coronel en 1975, según informa un comunicado oficial y la página web del artista.

Carlos III aparece en el centro de la pintura, de dos metros y medio de altura y sin un fondo distinguible, en la que está solamente acompañado de una mariposa monarca, la cual, según el propio artista, simboliza tanto su apoyo a causas medioambientales como su transformación personal.

"Fue un privilegio y un placer que The Drapers' Company que me encargara pintar este retrato de Su Majestad el Rey, el primero que se revela desde su Coronación. Cuando comencé este proyecto, Su Majestad el Rey todavía era Su Alteza Real el Príncipe de Gales y, al igual que la mariposa que pinté flotando sobre su hombro, este retrato ha evolucionado a medida que se ha transformado el papel del sujeto en nuestra vida pública. Hago lo mejor que puedo para capturar las experiencias de vida y la humanidad grabadas en el rostro de cada modelo, y espero que eso sea lo que he logrado en este retrato. Intentar capturar eso para Su Majestad el Rey, quien ocupa un papel tan singular, fue un tremendo desafío profesional y uno que disfruté muchísimo y por el que estoy inmensamente agradecido”.



Hoy el Rey dio a conocer el retrato en el Palacio de Buckingham. La nueva obra muestra a Su Majestad vistiendo el uniforme de la Guardia Galesa, de la que fue nombrado coronel de regimiento en 1975. La pintura finalmente se colgará en Drapers' Hall en Londres.



Noticia al Día / RRSS IG