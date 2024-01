Gobierno venezolano adelanta uso masivo de brazaletes electrónicos para quienes incurran en delitos menores

222942

Este nuevo mecanismo tecnológico permitirá monitorear a los ciudadanos que deban cumplir sus sentencias en sus domicilios

En su dircuso en las actividades judiciales, el presidente Nicolás Maduro convocó a profundizar el carácter de democracia directa y participativa en la justicia venezolana.

Lee también: Maduro asiste a la sesión solemne de apertura del año judicial 2024 y presentación del informe de gestión del 2023 en TSJ

Al respecto, exhortó a “salir de las oficinas, de los despachos, de los aires acondicionados e ir a escuchar al pueblo en las comunidades”.

Maduro planteó avanzar en la aprobación de una ley que permita la elección de los Jueces de Paz.

“El 2024 debería el año de un plan conjunto para elegir Jueces de Paz en todo el territorio con el voto directo, democrático y libre como expresión de la democracia directa, participativa y protagónica”, refirió.

Al respecto, planteó evaluar -de acuerdo a las leyes- el desarrollo de audiencias telemáticas “para abandonar tan burocracia que retrasa el proceso”.

Señaló la necesidad de avanzar hacia la modernización del sistema de justicia venezolano, acción que permitirá “mejorar los problemas que puedan existir y que a veces retrasan la administración de justicia”.

El Jefe de Estado detalló que existe un protocolo adelantado para el uso masivo de brazaletes electrónicos para confinar en sus hogares a quienes hayan incurrido en delitos menores o no violentos.

Explicó que ” Venezuela ha dado pasos sólidos en la regularización del sistema penintenciario, siendo un reflejo palpable la aplicación del nuevo régimen penitenciario que prioriza el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad”.

En relación a los desafíos de la jurisdicción civil y mercantil, el Mandatario Nicolas Maduro

planteó avanzar en la reforma del Código de Procedimiento Civil.

“La relevancia de esto está en garantizar un marco de seguridad y certeza jurídica para la actividad económica y la inversión en el país”, precisó.

Asimismo, enfatizó que “El extremismo interpreta gestos sinceros de parte nuestra como gestos de debilidad. Entonces, hay que hablarles claro y decirles que no se equivoquen. No al chantaje, no a la amenaza, no a la violencia, no al imperio norteamericano”.

Acuerdo de Barbados

Recalcó con respeto a las presiones de Estados Unidos y sus aliados políticos “No se equivoquen con Venezuela. Nadie, ningún apellido u oligarquía está por encima de la Constitución, ni de los Poderes y menos del pueblo”.

Informó que en el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo de Barbados, suscritos entre el Gobierno Nacional y sectores agrupados en la Plataforma Unitaria de Venezuela, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia evaluó y emitió sentencia respecto a la inhabilitación de dirigentes de la oposición venezolana.

“Es cosa juzgada, cosa sentenciada definitivamente firme. Cúmplase y acátese. ¡Justicia!”, aseguró.

Noticia al Día