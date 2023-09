El reencuentro de Somos tú y yo

150471

La cantante Sheryl Rubio habló de un posible reencuentro del elenco de la serie juvenil Somos tú y yo, justo cuando se arreglaba para posteriormente asistir al concierto de la agrupación RBD en Nueva York.

“Voy a estar yendo al concierto que toda mi vida he querido ir, es muy loco que esté viendo RBD desde que tengo 12 años. Qué locura como pasa el tiempo, yo veía RBD desde antes de hacer Somos tú y yo”, expresó la venezolana.

Durante la grabación que publicó en su cuenta de TikTok, mientras se maquillaba para acudir al evento, Sheryl Rubio comentó que ha pasado por su mente hacer un reencuentro con sus excompañeros.

“No se crean, yo obviamente me he preguntado miles de veces hacer un reencuentro de Somos tú y yo. Siempre me pregunto si funcionará, será que a la gente le gustará, será que la gente iría”, mencionó la también actriz.

En medio de su emoción por estar presente en el concierto de RBD, Rubio le preguntó a sus seguidores si les gustaría que los exintegrantes de la serie juvenil venezolana se reencontrarán en un escenario.

“Si la gente se siente como yo me siento en este instante que tengo una nostalgia así a flor de piel para escuchar unas canciones que yo cantaba a todo pulmón. Obviamente me pregunto si hay gente que se siente así con Somos tú y yo. ¿Les gustaría que hiciéramos un reencuentro?”, dijo Sheryl.

Revista Ronda