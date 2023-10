164464

“Que la palabra de Cristo esté siempre presente en vuestro corazón. Instruíos y animaos unos a otros con toda sabiduría. Con profunda gratitud cantad a Dios salmos, himnos y cánticos espirituales. (Col 3:16)”

Foto: Cortesía del Instituto Arquidiocesano Niños Cantores del Zulia

Dios ilumina la mirada del padre Richard Colmenares cuando habla de su ministerio: “Todo lo que viene será siempre mucho mejor que el pasado…El presente nos guiará hacia la Luz…Escríbelo”.

En diciembre próximo, una talentosa embajada de muchachos formados en la institución que él dirige, los Niños Cantores del Zulia, estará participando en el Congreso Mundial de Pueri Cantores, una organización que tiene su sede en Francia y reúne coros infantiles y juveniles con más de 15 mil miembros procedentes de 25 federaciones nacionales y con presencia en más de 66 países del mundo que educa a niños y promueve la paz en el mundo.

El primero de agosto pasado recibieron la invitación formal y desde ese momento comenzó un trabajo interdisciplinario que representará a Venezuela en este nuevo encuentro.

Foto: Cortesía del Instituto Arquidiocesano Niños Cantores del Zulia

Y con ese mismo brío de fe y esperanza que involucra esta sesión mundial puericantora, el equipo que coordina el padre Colmenares precisa: “Cada cuatro años niñas y niños se reúnen en diferentes ciudades del mundo para cantar por la paz, alabar al Señor y divertirse haciendo música juntos. Generando así una comunidad viva con un poderoso impulso cultural y espiritual…”.

[…] Este año este prestigioso Congreso se llevará a cabo en Italia-Roma del 28 de diciembre de 2023 al 1 de enero de 2024, para lo cual 50 Niños Cantores del Zulia están trabajando disciplinadamente en el repertorio musical y en aras de lograr su participación en esta importante cita internacional donde representarán a Venezuela delante del Santo Padre el papa Francisco y delante de todo el cuerpo diplomático del mundo adjudicado ante la Santa Sede…”.

Por su parte, el maestro de música Jean William Fuenmayor, director encargado de preparar la delegación venezolana, revela que el repertorio incluirá piezas fundamentales del canto litúrgico coral, pero también contará con una espléndida selección de música tradicional criolla, incluidos aguinaldos, gaitas, parrandas y villancicos, con lo cual quedará asegurado un excelente vínculo de acción e intercambio intercultural que, sin duda, proyectará al país y a la región en todo el orbe.

Esa efervescencia propia de los muchachos contagia de entusiasmo a todo el equipo organizador, en realidad toda la gente de la institución está vinculada con el éxito de esta experiencia internacional. El colega comunicador Fernando Pirela, así como la profesora Yusbelys Socorro, coordinadora docente del IANCZ, precisaron que para lograr la participación de estos 50 niños del coro, necesitan recursos económicos que permitan cubrir la estadía y los pasajes aéreos. En este sentido, acuden a la solidaridad del sector privado nacional, de organismos e insituciones, o de cualquier persona que desee colaborar con esta noble causa. “Puedes hacerte solidario con esta iniciativa a través de las siguientes formas: Zelle: Fons Bonitatis FoundationCorreo: [email protected]. También a través de: Cta.Corriente BNC: 0191-0032-47-2132087209.Titular: UNIDAD EDUCATIVA INSTITUTO ARQUIDIOCESANO NIÑOS CANTORES DEL ZULIARif.: J-07016420-4; o comunicarte al +58 4146601192 para canalizar cualquier ayuda.

Oración, memoria, silencio y música: El recuerdo vivo de monseñor Gustavo Ocando Yamarte (Maracaibo, 1939/2022), inolvidable constructor de causas fundamentales, ronda por estos gratos espacios de la urbanización La Paz. Imposible obviar su monumental impronta: Complejo Cultural Niños Cantores del Zulia y la Universidad Católica Cecilio Acosta, Unica, así como del Teatro Escuela del Complejo Polideportivo de la urbanización La Paz, la iglesia San Tarsicio de la Ciudad de Dios, el Templo Bautismal Rafael Urdaneta, hoy Panteón Regional del Zulia; del Museo Arquidiocesano Obispo Lasso, administrador del Planetario Simón Bolívar y presidente del proyecto Hospital Madre Rafols, construido en la Circunvalación 2 de Maracaibo. Moderador de los polémicos programas Primer Plano, en La Voz de la Fe 580 AM, y de Ángulos, en NCTV y Venezolana de Televisión, Canal 8. Ese gran comunicador social, inspirado en los preceptos de la Rérum Novarum, Encíclica sobre el rol social de la Santa Iglesia, lo vieron desempeñarse como director del diario La Columna, redactor de L’Osservatore Romano, edición española; director espiritual del Seminario San José, catedrático del Seminario Interdiocesano de Caracas, director de la emisora La Voz de la Fe 580 AM y de Niños Cantores Radio 90.9 FM; propulsor y director de Niños Cantores Televisión, Canal 11 del Zulia, NCTV. Esa palabra de moda, “emprendedor”, no cabría hoy en su noble sotana.

Foto: Cortesía del Instituto Arquidiocesano Niños Cantores del Zulia.

Instigados por esa condición suya (doctorado en Historia), revisamos algunos apuntes antiguos y encontramos estos pergaminos virtuales, suerte de auto de fe:

“Nosotros PUERI CANTORES cantamos nuestra fe.

Por esta razón, somos un signo de esperanza para el mundo.

Nuestra comunidad en todo el mundo aspira a ser un símbolo del amor de Dios por todas las personas y de amor a los demás.

Al principio

El canto es parte de la liturgia cristiana desde el principio. Y los niños muy pronto, los niños tomaron parte en el canto durante la liturgia. En el esfuerzo por formar estos coros de niños, se crearon las escuelas de canto.

Las primeras de estas “scholae puerorum” están documentadas ya en el año 600.

En la Edad Media, casi cada catedral o monasterio tenía coro de niños.

Si bien esta antigua tradición se vio interrumpida durante los siglos XVIII y XIX, fue el papa Pío X quien promulgó su “motu proprio” sobre la renovación en la música de la Iglesia en 1903 y expresamente aludió a la necesidad de renovar la tradición de los niños del coro y extenderla a todo el mundo.

En 1907, los Petits Chanteurs à la Croix de Bois en París fueron uno de los nuevos cimientos. Los objetivos de la fundación en Francia fueron no sólo promover el canto litúrgico, sino también darles una educación musical y religiosa.

En 1924 el Abbé Fernand Maillet se convirtió en el líder de los Petits Chanteurs. Con respecto a la orden papal, él fue más allá y comenzó a desarrollar la idea de que los niños cantaran en todo el mundo. Su visión fue contribuir a la comprensión internacional a través del canto. Los años siguientes los Petits Chanteurs à la Croix de Bois viajaron a muchos países y con sus actuaciones animaron a la creación de los chicos de coro en todo el mundo.

La experiencia de la Segunda Guerra Mundial confirmó al Abbé Maillet en su visión y su objetivo de una federación mundial de coros de niños. Estaba convencido de que el canto conjunto de los niños de diferentes naciones en la alabanza a Dios y sus oraciones por la paz llegarían a ser una contribución importante a la reconciliación internacional.

„Todos los niños del mundo cantarán la paz de Dios“, fue su visión sobre la forma de construir un mundo nuevo.

El 11 de noviembre de 1944 ha sido considerado como la fecha de fundación de la Federación de Pueri Cantores, ya que en ese día, en la iglesia St. Eustache de París, se llevó a cabo el primer concierto de 300 jóvenes cantores dirigidos por el Abbé Maillet.

Desde entonces

El primer Congreso Internacional de la Federación se celebró en París en 1947 y 90 coros europeos tomaron parte en él. La señal de reconocimiento en ese momento fue una pequeña cruz de madera, llevada alrededor del cuello.

Los siguientes congresos se celebraron en Rome en 1949 y 1951.

St. Domingo Savio fue establecido como Santo Patrono de la Federación International de Pueri Cantores por un breve del papa Pío XII el 8 de junio de 1956.…”.

El maestro de canto, también un gran violista, Jean William Fuenmayor, de nuevo nos enriquece: “Aquí, en el año 1978, para la inauguración del Teatro Escuela de los Niños Cantores del Zulia, se hizo un congreso mundial. Eso fue sumamente importante y tuvo mucho que ver el maestro mexicano Frausto López quien estuvo al frente de ese proyecto junto con el padre fundador, monseñor Gustavo.

Curiosamente, en la actualidad, Gabriel Frausto Zambrano, hijo del maestro Frausto, está al frente de la Federación Internacional para Latinoamérica, de Niños Pueri Cantores.

Con respecto al congreso de este año en Roma -agrega el maestro Fuenmayor- se trata de la continuidad del que fue pospuesto por la pandemia, entre 2020 y 2021. Pero ahora, subraya, encaja perfectamente con los 460 años del Concilio de Trento, donde comenzó oficialmente la idea de exaltar a Dios a través del canto lírico coral en la liturgia cristiana.

“Todo esto va relacionado con la idea de monseñor Ocando Yamarte de llamarnos Niños Cantores del Zulia. Fíjate que hay una frase que decía Jesús: dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos…Sabemos que es un poco complicado asumir, tanto para los niños como para sus familias, el sacrificarse las fiestas compartidas, pero les espera un viaje pleno de conciertos, en misas, tanto en parroquias, en abadías, o en centros culturales y espacios públicos. Y aunque ese cronograma aún no está totalmente organizado, sabemos que la gira incluirá otras ciudades, como, por ejemplo, la ciudad de Milán”.

Enhorabuena. Dios afina y canta…

Alexis Blanco