Carlos Prosperi fue expulsado de Acción Democrática

Carlos Prosperi fue expulsado del partido Acción Democrática (AD), así lo informó el dirigente político este martes por medio de la plataforma digital X.

Aseveró que fue notificado de esta decisión a través de las redes sociales y señaló que no le fue novedoso el anuncio, puesto que ya han sucedido actos similares con antiguos compañeros, incluyendo al expresidente Carlos Andrés Pérez.

“Desde que asumí hace cuatro años la Secretaría de Organización Nacional del partido, salí a recorrer cada rincón de Venezuela, en plena pandemia, fui a cada estado a conversar con mis compañeros explicándoles sobre la judicialización de manera injusta a nuestro partido, es la militancia quien debe decidir a quienes quieren que estén al frente de los cargos de nuestra Organización”, resaltó.

En el mismo sentido, hizo énfasis en que pese a esto asumió “la responsabilidad de ser el abanderado del partido con la firma convicción de poder lograr una transición en paz y democrática”.

Mi compromiso sigue íntegro con mi partido Acción Democrática, hoy más que nunca continuaré luchando por mi país.

Jamas olvidemos que tal día como hoy se salió de una dictadura, hoy la ejercen quienes pretenden sin consultar las bases mantenerse en sus cargos.

¡ADelante! pic.twitter.com/goobxaUMrI — Carlos M. Prosperi (@prospericarlos) January 23, 2024

“Lamentablemente, no logramos obtener la victoria”, dice el comunicado del dirigente.

El excandidato de la primaria opositora también alegó que algunos miembros de AD “intentan hacer cosas que no son y en absoluto apuestan a la verdadera unidad, con el paso del tiempo les demostraremos que estos son mitómanos”.

Prosperi indicó que su compromiso con AD “sigue íntegro” y que continuará luchando por Venezuela. “Desde ahora y como militante que soy de mi partido, cargo que no me pueden quitar quienes no dan ejemplo de amplitud, aquí llegó la hora de la reunificación de nuestro partido”, destacó.

