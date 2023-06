60 días tienen comerciantes e industrias de San Francisco para cancelar tributos a través de la nueva Ordenanza de Remisión de Inmuebles Urbanos

119802

-El alcalde del municipio San Francisco del estado Zulia, Gustavo Fernández, anunció hoy la aprobación de la Ordenanza de Remisión de Inmuebles Urbanos en el seno del poder legislativo, la cual entrará en vigencia de inmediato y los comerciantes, empresarios e industriales tiene un plazo de 60 días para realizar los pagos.

Acompañado del presidente del Concejo Municipal de San Francisco, Ibrahim Gutiérrez, representantes de asociaciones de comerciantes y autoridades de la Cámara Municipal, el burgomaestre que la propuesta que fue presentada tenía que ver con la disminución en los montos de las deudas que los empresarios tienen con el municipio en materia de inmueble urbano.



Detalló el alcalde que la decisión alcanzo la condonación casi en su totalidad de lo adeudado al municipio. “La remisión alcanza los años 2019,2020 y 2021, lo que significa que los comerciantes, empresarios e industriales van a pagar un monto ínfimo por las deudas que se acumularon por esos años y por distintas razones”, dijo.



Lo que se hizo fue, buscar un mecanismo que le permitiese a los comerciantes y empresarios continuar el camino hacia el crecimiento y que las deudas fuesen saldadas y para lograrlo, se establecieron el pago de montos mínimos.



Así por ejemplo, lo del 2019 se cancelará lo equivalente en bolívares a un dólar, lo del año 2020 lo equivalente en bolívares a tres dólares y los del año 2021 lo equivalente en bolívares a 4.98 dólares, es decir que la sumatoria seria de 8.98 deberán cancelar desde 2019 al 2021 y para el año 2022 se aprobó que se cancele el 30 % menos de la totalidad de la deuda que se acumuló ese año y para el año 2023 se propone un descuento del 5 % para los meses correspondientes al ejercicio fiscal 2023 para todo aquel ciudadano que se acojan a la remisión.



La alcaldía no solo está condonando gran parte de la deuda a los empresarios que acumularon deudas por distintas razones, sino que también se aprobó que beneficie también aquellos empresarios, comerciantes, industriales, que han sido buenos pagadores con el municipio, que se mantuvieron siempre al día, se acordó darles un beneficio de un 15 % menos durante los meses que estén por venir durante el año 2023

Pagar antes de 60 días

En referencia a dicho tema de la cancelación tributaria “la idea es que los empresarios y comerciantes cumplan con sus obligaciones, porque no es un capricho de la alcaldía sino una normativa jurídica que rige la vida de los municipios y las actividades económicas del país”.

En el municipio encontramos al iniciar la actual administración, una evasión del 95% de los contribuyentes y lo primero que se hizo fue levantar un censo denominado “Cuántos Somos 2022″, y se levantó una data de alrededor de 4 mil 500 empresas.



Hizo un llamado a todos, a no dejar para última hora el pegarse al beneficio de la ordenanza aprobada, “tienen 60 días continuos a partir del lunes, porque hoy 30 de junio se firmará el ejecútese y el que no se presente ante el SEDEBA no podrá disfrutar de los beneficios y bondades de la ordenanza de remisión”, alertó.



Se aprobó la reforma de inmuebles urbanos

El burgomaestre reconociendo el trabajo de todos los concejales del municipio y dijo que se aprobó en primera discusión la Reforma Parcial a la Ordenanza de Inmuebles Urbanos con una aprobación unánime.

Se modificaron los artículos 1, el articulo 2 y se mantiene los porcentajes y se suprime el artículo 24 y se reforma el artículo 23 que se refiere al valor del inmueble.

Se revisó lo referente a la capacidad contributiva y la justicia tributaria.

