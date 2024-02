Un derrotado, salvado por el quesillo

225900

‘El Señor de los Quesillos’, desde hace días, se encuentra en la capital zuliana, deleitando los paladares de los marabinos, con su exquisito postre. La forma de venderlos se ha hecho muy viral en redes sociales, tanto que las personas hacen largas colas para poder comerlos.

Tras estar pasando una mala racha, Felipe Linares, decidió emprender en este mundo del postre, gracias a un video que vio en TikTok, del venezolano Jesús Quesillo, radicado en Colombia y asegura que “fue Dios quien le habló para empezar en este negocio”.

Foto: Will Marval

En exclusiva con Noticia al Día, Felipe Linares, “El señor de los Quesillos”, contó todos los detalles de como surgió la idea de empezar este emprendimiento, los obstáculos en los que se ha tenido que enfrentar y los frutos que ha podido cosechar.

Linares es oriundo de Barquisimeto, está casado y tiene dos hijos, el mayor también hace quesillos e incluso el creador de contenido expresó que los hace mucho mejor que él.

Cuando se le preguntó por qué había decidido vender este postre que es característico del país, acotó: “Estaba pasando un momento difícil, y mi esposa veía en redes sociales, a un chamo venezolano que hacía quesillos y los vendía en las calles de Colombia, me decía que lo hiciéramos y no le prestaba atención. Hasta que un día temprano en la mañana vi el video de Jesús, en ese momento sentí que Dios me habló y decidí intentarlo en el mercado de mi ciudad”.

Cuando Felipe inició no contaba con las herramientas necesarias para hacer posible este proyecto, pero nada lo detuvo y con ollas donde normalmente se hace sopa o se cocina cualquier otra cosa, las usó para realizar los quesillos, ante esto, dijo: “Sigan insistiendo, echándoles gana”.

Foto: Will Marval

El guaro, como tiene en su Instagram, apuntó que la primera vez que fue a vender quesillos en el mercado de Barquisimeto le daba a probar a las personas y algunos le gustaba y a otros no, sin embargo, eso no lo detuvo y siguió insistiendo hasta que un día se atrevió a hacer un quesillo grande y lo vendió. A todas esta, Linares, le pasaba a Jesús Quesillo lo que hacía, y le respondía con palabras de aliento, como “sigue echándole ganas”, “vas bien”, sin pensar que tiempo después se comunicaría con él y le daría su receta comercial, como un “regalo de Dios”.

Desde entonces, Felipe ha contado con el apoyo de Jesús Quesillo, a quien le agradece mucho y dice que es su “mentor” en este camino, y espera muy pronto hacer una gira de trabajos juntos por varias ciudades del país.

“El señor de los Quesillos”, como es conocido en el país, es una marca producto de la imaginación de su esposa, ya que colocar “Felipe Quesillo”, iba a ser muy obvio y fue cuando salió este nombre tan particular.

El objetivo de Felipe Linares es recorrer todo el país y que no quede ninguna ciudad por visitar y luego abrir sucursales en los estados con potencia.

Su estadía en Maracaibo

Felipe Linares llegó a la ciudad el 31 de enero, con la firme idea de quedarse solo un día, sin embargo, Dios le tenía preparado otra cosa.

Su primer día de vendimia fue frente al centro comercial Gran Bazar, ubicado en el casco central de la ciudad, pero no fue bien recibido, ya que tuvo un problema con un individuo que se encontraba en el lugar, hecho que lo entristeció mucho y le hizo pensar en irse, así lo expresó “Le dije a mi esposa que nos fuéramos de Maracaibo”, aunque Dios le dijo que era ahí “Dios me dijo aquí es”.

Linares, contó: “Una usuaria en redes me dijo que me haría el contacto con el alcalde para poder vender en la Vereda del Lago”. “No pensé que fuera a ir tanta gente el primer día y no pudimos lograr el objetivo de complacer a todas las personas, por eso decidí quedarme más días en la ciudad”.

El ‘Señor de los Quesillos’ ha estado en varios puntos de Maracaibo, como en el Boluevar de la Coromoto, en el municipio San Francisco, frente a Gran Bazar y la Vereda del Lago. El próximo sábado estará en el parque Ana María Campos.

Felipe Linares estará en la capital zuliana hasta el domingo, luego recorrerá varios estados de Venezuela, como parte de su pequeña gira.

María Briceño/Noticia al Día