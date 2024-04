Fue dado de alta el Poeta Diamantino Renato Aguirre

253838

El zuliano de cuna, hermano de Ricardo Aguirre, hombre procedente de un hogar profundamente chiquinquireño, fue dado de alta, en la mañana de este lunes primero de abril, luego de una intervención quirúrgica que lo mantuvo hospitalizado por varios días en el Hospital Madre Rafols de Maracaibo.

El cuatrista, compositor y arreglista, destacado por sus composiciones hacia la Virgen que, con sentimiento profundo, respeto y lealtad, realza a la Chinita como una guía, una madre, un ente inspirador en muchas de sus composiciones que ofrece a su público.

Foto: Will Marval

Desde enero, amigos y familiares solicitaron ayuda económica para su intervención quirúrgica. La misma fue realizada en su tierra natal durante esta Semana Mayor con total éxito.

Al salir del hospital, lo abordamos y nos dijo que, gracias a Dios y a la Chinita, salió bien de una operación en la próstata, después de que sintiera molestias a finales de la temporada gaitera. “Ya me siento bien, ya me voy para la casa para guardar el reposo que me dijo el médico y después volveremos a la pelea”, nos dijo con el buen ánimo que le caracteriza.

Foto: Will Marval

Javier Sánchez

Noticia al Día